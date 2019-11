Coxinha e salgadinhos de festa sempre são bem vindos, não? E se juntássemos essas delícias, mais especificamente 70 salgadinhos diferentes, a um fondue de queijo? Essa foi a ideia que teve um empresário curitibano, dono da rede Coxinha Lovers, que lançou uma opção exclusiva de fondue. Por R$ 32, você pode comer quibe, batata frita, coxinha de frango, pão de queijo e bolinha de queijo, tudo, claro, com o creme de fondue quentinho.

De acordo com Diego Coradin, sócio proprietário da marca, a ideia de lançar essa opção surgiu de uma necessidade de oferecer ao público o consumo de um produto diferente, exclusivo e autoral da Coxinha Lovers. Ao todo, são 70 salgadinhos e é uma opção para dividir.

Além do fondue de queijo, a Coxinha Lovers trabalha com diversas opções de minis salgadinhos: coxinha de frango, carne seca, pão de queijo, bolinho de queijo e kibe recheado com catupiry, regado a três variedades de cobertura: cheddar, catupiry ou misto.

Nas opções doces, os cochurros são os carros chefes da marca. Nesta opção, o cliente pode escolher entre os recheios de Nutella e doce de leite, ou até mesmo um mix entre os dois sabores. Como opção de recheio, são sete opções: Nutella, chocolate preto, chocolate branco, chocolate preto e branco, Kinder e doce de leite.

Tamanhos e preços

A Coxinha Lovers oferece quatro opções de tamanho ao cliente: o P, com com 15 unidades, o M, com 35, o MM com 75 unidades e o G com 90. Feita essa escolha, é só esperar o pedido ficar pronto e aproveitar seus minis que custam entre R$ 8 e R$ 37.

Endereços

São pelo menos três endereços onde é possível encontrar não só o fondue, como as outras opções do cardápio: Shopping Curitiba – Rua Brigadeiro Franco,2300 – Batel, Shopping Palladium – Av. Pres. Kennedy, 4121 – Portão, Jockey Plaza Shopping – Rua Konrad Adenauer, 370 – Tarumã e na Ca’dore comida descomplicada – Av. José Gulin, 105 – Bacacheri.