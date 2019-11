Se você ouve rádio com uma certa frequência, já deve ter reparado que os grandes sucessos da banda Creed, como My Sacrifice e With Arms Wide Open, voltaram a tocar nas principais frequências. A banda não voltou, mas as canções do grupo passaram a lembradas novamente, agora que seu ex-vocalista, Scott Stapp, está fazendo turnê pelo Brasil. Inclusive, o músico esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes nesta quarta-feira (6) e tem passagem marcada em Curitiba na próxima quarta-feira (13).

Após cinco anos de introspecção e foco em uma nova fase de sua vida, Stapp está de volta à carreira artística com o álbum The Space Between the Shadows, que ele mostra no show de Curitiba, no ReConcert, casa de shows localizada dentro da Usina 5, antigo complexo industrial que se tornou expoente em eventos multiculturais da cidade. O terceiro disco da carreira solo do artista conta uma incrível história de superação envolvendo questões que ameaçavam sua saúde e colocava seus relacionamentos em risco.

Em comparação aos trabalhos solos de Scott Stapp, The Space Between the Shadows é um álbum muito mais autoral, que aborda temas como a restauração, a aceitação de ajuda e a reflexão sobre problemas que podem ser superados, vendo a luz nas sombras. Com o novo projeto, Scott presenteia os fãs com 12 novas canções, dentre elas Gone Too Soon, música inspirada em parte pelas perdas de Chester Bennington (Linkin Park) e Chris Cornell (Soundgarden), companheiros de profissão que, assim como Scott Stapp, foram acometidos pela depressão.

Considerado pelos seus fãs como fonte de inspiração por lutar contra os problemas da vida, Stapp promete um show intenso e inesquecível para o público da capital paranaense. Além de canções inéditas, presentes no álbum The Space Between the Shadows, como o single Purpose For Pain, o público poderá curtir todos os grandes sucessos da história da banda Creed, como Higher, My Sacrifice e With Arms Wide Open. Os ingressos custam a partir de R$ 130 e estão à venda pelo site do Eventim.