Mesmo ainda faltando mais de um mês para o Natal, os shoppings de Curitiba já estão se preparando para celebrar a data e, aos poucos, vão divulgando as informações sobre decoração e presença do Papai Noel. E o Bom Velhinho já chega a Curitiba neste fim de semana, no Shopping Jardim das Américas.

Confira a programação já divulgada:

Shopping Jardim das Américas

O Natal do Shopping Jardim das Américas começa já neste sábado (8), com a chegada do Papai Noel e terá caráter solidário, em parceria com o Hospital Erasto Gaertner. A festa começa a partir das 17h e haverá distribuição de mapas natalinos com um circuito de surpresas onde em alguns pontos do shopping terão atividades especiais para os pequenos. A magia continua com apresentação de música e artistas fantasiados andando pelo shopping até a grande chegada do Papai Noel, marcada para 20h.

Neste ano, o Natal do Shopping Jardim das Américas está ainda mais especial. O shopping apresentará uma decoração inédita ligada à solidariedade a ao espírito natalino. De 9 de novembro até o dia 6 de janeiro, os clientes poderão aproveitar o Parque da Família do Erastinho, cujo passaporte solidário terá o valor simbólico de R$ 5 e o montante arrecadado será integralmente doado para a construção do primeiro hospital oncopediátrico do sul do País, o Hospital Erastinho. A atração contará com uma área gratuita com diversos brinquedos e uma área paga com carrossel e trenzinho.

Durante esse período, os clientes do shopping também poderão presentear as crianças em tratamento no Hospital Erasto Gaertner com a doação de brinquedos novos – a instituição de saúde fará a distribuição aos pacientes da Ala Pediátrica. Os nomes para escolha estarão na Árvore Solidária, localizada ao lado do Balcão de Informações, no Piso Térreo e serão recebidas de 09 de novembro a 10 de dezembro, no horário de funcionamento do shopping.

Horários do Papai Noel:

De 09 a 28/11: 15h às 21h

De 29/11 a 5/12: 13h às 22h

De 06 a 12/12: 12h às 22h

De 13 a 19/12:11h às 22h

De 20 a 23/12: 10h às 22h

Dia 24/12: 10h às 18h

*O valor da foto para quem quiser registrar o momento com o Bom Velhinho com fotógrafo profissional é de R$ 15.

Horário Parque Família Erastinho:

De 09/11/2019 a 28/11/2019 – Segunda a Domingo das 14h às 20h.

De 29/11/2019 a 06/01/2020 – Segunda a Domingo das 13h às 21h.

* Dia 24/12/2019 – das 12h às 18h.

* Dia 31/12/2019 – das 12h às 16h.

* Nos dias 25/12/2019 (Natal) e 1º/01/2020 (Ano Novo) o Shopping estará fechado.

Shopping Palladium

No Shopping Palladium, a comemoração do Natal começa antes ainda, já nesta quarta-feira (6), com apresentação gratuita do grupo circense Universo Casuo. O espetáculo começa às 20h no piso L1 do Shopping. O protagonista da apresentação, Marcos Casuo, fez parte do elenco do Show “Alegria” do Cirque du Soleil. A apresentação promete performances acrobáticas e efeitos especiais.

O tema da decoração do shopping neste ano é “Natal na Floresta Nevada” e terá uma árvore de natal de 16 metros de altura. O Papai Noel está com a presença confirmada para fazer fotos com os visitantes. As fotos vão custar R$ 15 o bom velhinho fica à disposição durante todo o horário de funcionamento do shopping.

Um pequeno trem em forma de trenó também é uma das atrações para adultos e crianças. O trenó passa dentro da decoração e do pinheirinho de Natal. O passeio custa R$ 5 por pessoa. As atrações ficam no shopping até 6 de janeiro.