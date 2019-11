Todos os anos, quando chega novembro, todo mundo começa a se perguntar qual o dia correto para montar a árvore de Natal. No entanto, para quem está ansioso por esse momento, a resposta oficial não é nada animadora. De acordo com a tradição católica, a data correta para começar a preparar a decoração de Natal em 2019 é somente no dia 1º de dezembro.

Por mais que o comércio e até algumas pessoas já estejam entrando no clima natalino, a Igreja Católica prevê que a preparação e a montagem da árvore de Natal aconteça somente no Tempo do Advento, que começa quatro domingos antes do dia 25 de dezembro, ou seja no dia 1 de dezembro de 2019. Além disso, o presépio também tem data certa para ser montado: somente no terceiro domingo do Advento, quando o Evangelho fala sobre a visita do Anjo Gabriel à Maria e a anunciação da vinda de Jesus. Também é correto é colocar a imagem do menino Jesus no presépio somente no dia do Natal, pois antes desta data os fiéis ainda estão à espera do Salvador.

Quando desmontar a árvore de natal e o restante da decoração?

Essa resposta é um pouco mais fácil, já que quase todo mundo sabe que a data correta para desmontar a árvore de Natal é o dia 6 de janeiro, quando celebra-se o Dia de Reis.

