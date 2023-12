Morreu, aos 66 anos, no Rio de Janeiro, o humorista Gil Brother, ex-integrante do grupo Hermes e Renato, que fez sucesso na MTV no começo dos anos 2000. Gil Brother, o away de Petrópolis, como era conhecido na época, estava internado no Hospital Eduardo Rabello, após sofrer um AVC.

“Eu sou o lúcido mais louco dá história do trauma do pensamento humano, moro?”, disseram os familiares no anuncio do falecimento do humorista. Gil Brother era conhecido pelas frases marcantes e por sempre estar de bem com a vida. Ele utilizava erros gramaticais proporcionais e ficou marcado pela frase “Tô perplecto”. Frase que virou meme que, com certeza, você já viu nos grupos de WhatsApp.

Outra fase que virou meme foi a frase: “bando de alunos criados a leite com pera, a ovomaltino”. Esta frase marcou a carreira de Gil Brother e a adolescência de muitos jovens que assistiam ao seriado de humor na MTV.

“Sem palavras para poder expressar, a gente sonhava com ele passar o Natal com a gente. Ele deixa um legado para a gente de alegria, ele tinha um humor pesado, mas a gente se divertia”, disse o sobrinho de Gil Brother nas redes sociais.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Novidade Novo supermercado em Curitiba tem novidades e espaço exclusivo! Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!