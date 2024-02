A sexta-feira (16) começou com uma nova dinâmica na casa do BBB 24. Ao entrarem no confessionário para o raio X diário, os confinados se depararam com o jogo Perde ou Ganha.

VEJA MAIS: Globo promove Paulo Vieira e quadro do Fantástico vira programa

A disputa era uma espécie de pinball, que resultava na retirada ou acréscimo de estalecas. Com o novo saldo, os participantes decidiram se queriam participar do leilão do Poder Curinga.

CONFIRA: Raquele é a nona líder do BBB 24

Quem ganhou a disputa foi MC Bin Laden, que arrematou o Poder Iluminado, que vale uma imunidade. Ele começou com 2530 estalecas, ganhou 500 e ofertou 3030 pelo Curinga. A compra garante a ele imunidade na formação do Paredão.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba