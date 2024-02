Globo promove Paulo Vieira e quadro do Fantástico vira programa na TV aberta

Com moral

Quadro do Fantástico e exibido pelo GNT, o programa Avisa Lá Que Eu Vou, comandado por Paulo Vieira, foi promovido na Globo. A partir deste ano, ele será uma atração solo na programação de TV aberta.

A previsão é para exibição no segundo semestre neste ano. A tendência é que ele seja mostrado nas noites de sexta-feira. A assessora do GNT confirmou a informação à Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (16). Até então, ele era exibido como um quadro no Fantástico.

Ao longo das gravações da atual temporada, a terceira da atração, o apresentador e humorista visitou cinco estados, passando pelo Círio de Nazaré, viajando com um Circo e se aventurando na Floresta Amazônica e em Abrolhos.

Nesse percurso, Paulo entrevistou mais de 90 pessoas. Dentro da emissora, já existia o desejo de colocar o formato na TV aberta, devido a pedidos do público e ao potencial de audiência que ele alcançava na revista eletrônica dominical.

Recentemente, a atração da Globo conquistou o troféu Variedades, dentro da categoria Televisão, do Prêmio APCA 2023, que teve resultado divulgado no final de janeiro pela Associação Paulista de Críticos de Artes. A premiação é uma das mais importantes do Brasil em relação à cultura que elege os melhores do ano nas artes.

Com isso, Paulo Vieira terá mais um ano de forte exposição na Globo. Além de Avisa Lá Que Eu Vou, ele grava a série Pablo e Luisão, seriado de humor escrito por ele e sua equipe para o Globoplay.

