Yamaha Neo 125 UBS bate recorde de vendas

A Yamaha Neo 125 UBS teve no início de 2024 seu melhor desempenho em vendas desde seu lançamento. Foram mais de 1.700 unidades comercializadas no mês de janeiro. Fato que demonstra o interesse do consumidor pela Neo 125 UBS, comprovando que o modelo atende ao público que busca uma scooter acessível para o dia a dia que seja confiável, versátil e econômica.

Algumas características explicam o sucesso do modelo:

Facilidade na condução – É verdade que a vida em uma Neo 125 UBS é mais fácil. Grande parte dessa praticidade, que a torna tão interessante, tem um motivo: a extrema facilidade de pilotagem. Isso porque além de ser o mais leve dos scooters – apenas 97kg abastecido – o assento da Neo 125 está a apenas 775mm do solo, facilitando o apoio dos pés no chão até mesmo para quem tem baixa estatura.

Além disso, ela tem câmbio automático do tipo CVT, que dispensa as mudanças, de marcha – uma verdadeira comodidade. Basta acelerar, e curtir!

Praticidade para o dia a dia através de seu porta-objetos e alças para sacola e bolsa, e do porta-objetos de 14 litros que fica embaixo do banco. Nele há espaço para um capacete aberto do tipo jet, e a abertura do compartimento é feita através de um simples toque na chave de ignição.

Ela conta ainda com base de apoio para os pés, que além de transmitir mais comodidade e segurança, ainda oferece proteção contra sujeira e água.

Segurança – A Neo 125 UBS dá um show quando o assunto é segurança. Ela tem rodas grandes (aro 14) sendo a maior da categoria 125cc, que facilitam transpor irregularidades no asfalto e ainda garantem mais equilíbrio na condução.

Seu chassi elaborado para oferecer resistência, leveza e baixo centro de gravidade, também são os grandes responsáveis por dar a Neo 125 UBS uma ótima estabilidade.

A iluminação em LED, além de contribuir para as linhas modernas da Neo 125, melhora a condução noturna, facilitando ver o que há pela frente, e também ser visto pelos outros veículos. São 3 faróis em LED, um alto e dois baixos. Impossível falar de uma condução mais segurança sem mencionar os freios.

Na Neo 125 UBS eles são poderosos e fáceis de serem utilizados. O conjunto é formado por um sistema a disco (com 200 mm de diâmetro) na dianteira, a tambor (de 130 mm) na traseira e pelo exclusivo sistema Yamaha UBS (Unified Brake System).

O UBS distribui as frenagens das rodas dianteira e traseira através do acionamento de apenas um único manete, o do lado esquerdo. Esse sistema garante mais eficiência e estabilidade na frenagem, permitindo que a Neo seja capaz de parar em curtos espaços.

Até mesmo na hora de estacionar, a Neo 125 UBS se destaca. Ela é equipada com sistema Auto-stop incorporado ao apoio lateral, que a desliga automaticamente quando acionado.

Economia – O motor de 125cc da Neo 125 UBS é a combinação de desempenho e eficiência. Do tipo monocilíndrico de quatro tempos, ele tem 125cc e sistema de injeção eletrônica, sendo capaz de desenvolver a potência máxima de 9,8cv a 8000rpm e torque de 1,00 kgf.m a 5.500 rpm.

A combinação de todo esse fôlego em conjunto com a sua leveza, proporcionam uma pilotagem extremamente ágil, permitindo arrancadas rápidas nos semáforos e retomadas mais vigorosas, para quando se deseja ganhar velocidade.

E mais, a combinação de potência e baixo peso também garantem à Neo, um baixíssimo consumo que pode ser sentido no bolso, na hora de abastecê-la. Para quem busca diminuir ainda mais os gastos com combustível, a Neo 125 UBS traz em seu painel a exclusiva função ECO. Ela indica o momento de pilotagem em que o consumo é menor, gerando mais economia.

Para fazer da Neo 125 UBS o melhor custo-benefício da categoria, a Yamaha garante outras vantagens, como a garantia de 4 anos – a maior do mercado de duas rodas. Com ela, a confiança no modelo é maior, melhorando o seu valor de revenda.

Por fim, ainda há a Revisão Preço Fixo, da Yamaha, no qual o cliente sabe exatamente quanto pagará nas revisões periódicas, garantindo economia, transparência e valorização do modelo.

O Neo 125 UBS está disponível na rede de concessionários ao preço público sugerido é a partir de R$ 12.490,00 + frete. São três opções de cores: Racing Blue (Azul Metálico), Preto Metálico (Midnight Black) e Matt Grey (Cinza Fosco). Difícil é escolher qual delas levar para casa.

Extra: proteção e desempenho garantidos – Os novos proprietários da Neo 125 UBS, e também os da NMax 160 ABS e do XMAX ABS 0 km, contam com o Yamalube Scooter 10W-40 JASO MB como o óleo original de fábrica. O primeiro lubrificante no Brasil desenvolvido exclusivamente para scooter.

Ele possui em sua formulação, o modificador de fricção “molibdênio”, que resulta em uma viscosidade mais baixa para atender de forma mais eficiente às necessidades de motores com embreagem seca, como o câmbio automático do tipo CVT que equipa os scooters da Yamaha. Mas fica a dica, além dos scooters da marca, o Yamalube Scooter pode ser utilizado em outros modelos de scooter, independentemente de sua marca ou cilindrada.