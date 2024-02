Gestran Paraná, registra aumento de 150% na receita de sua plataforma

A Gestran, desenvolvedora de softwares para o segmento de transporte de cargas, registrou um crescimento de 150% na receita de sua plataforma de Gestão de Frotas, disponível na modalidade SaaS. O número foi anunciado pela empresa e refere-se ao balanço de 2023, desempenho que resultou em um aumento em seu faturamento.

O resultado foi acompanhado pela contratação de novos talentos, representando um aumento de 26% no número de colaboradores ao longo do último ano, no qual a empresa completou 24 anos no mercado. Ainda há 12 vagas em aberto.

A plataforma da Gestran, agora responsável por gerenciar mais de 70 mil placas de veículos em todo o Brasil, foi desenvolvida para que transportadoras e empresas que possuem frota tenham uma gestão mais integrada, segura e econômica. Suas funcionalidades incluem a gestão de combustível, pneus, manutenção, checklist, controle de estoque, despesas, financeiro, ou seja, tudo o que envolve o dia a dia da frota de veículos.

“O sistema diminui consideravelmente os custos com frotas; em função da gestão realizada em pneus, combustível e manutenção; contribuindo com as operações diárias de transporte, fornecendo informações em tempo real de indicadores e facilitando a tomada de decisões rápidas e assertivas, que permitem, entre outras coisas, adotar medidas para reduzir custos”, diz Paulo Raymundi, CEO da Gestran.

Um momento importante em 2023 para a empresa, conforme destaca o CEO, foi a implementação do Conselho Estratégico de Administração, que passou a atuar como um órgão essencial para a formação, orientação, tomada de decisões e supervisão executiva estratégica. “Essa iniciativa contribuiu muito para o sucesso e a sustentabilidade a longo prazo da Gestran”, explica.

Para o ano de 2024, a Gestran prepara fortes investimentos em inovação. “Nosso plano é ampliar as funcionalidades de nossa plataforma de Gestão de Frotas, incluindo recursos com utilização de Machine Learning (ML) e Inteligência Artificial (IA). Alinharemos também às políticas ESG, com o monitoramento de emissão de gás carbônico pelos veículos para contribuir com o meio ambiente, além de outras funcionalidades para a rentabilização das frotas pelos clientes”, relata Raymundi. A previsão de crescimento é de 35% a 40% para este ano.

Para marcar o início deste novo ciclo, em fevereiro, a Gestran realiza a primeira edição do ‘Gestran Conecta 2024’. “O evento se repetirá anualmente, sempre apresentando novidades. Neste primeiro, anunciaremos a chegada de um novo Sócio ocupando o cargo de Diretor de Produto e Tecnologia. Também falaremos sobre nosso propósito de criar soluções inovadoras e conectadas para gestão de frota de veículos, permitindo maior eficiência operacional, melhor qualidade de vida das pessoas, valorizando a sustentabilidade”, conclui Paulo Raymundi. Saiba mais em: https://gestran.com.br/.