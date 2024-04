O ator norte-americano Vincent Martella, que interpreta o personagem Greg, na série “Todo Mundo Odeia o Chris”, não para de ver seu número de seguidores crescer no Instagram. A recente explosão de popularidade de Martella aconteceu após ele postar uma camiseta com a frase em português “Eu sou famoso no Brasil”, no dia 31 de março. Isto bastou para enlouquecer os fãs brasileiros e levar o perfil do ator a acumular 5,9 milhões de seguidores.

LEIA MAIS – Jornalistas são fortes candidatos às eleições de Curitiba? Veja análise

Com este número, Martella ultrapassou Tyler James Williams, ator que interpreta o Chris, que conta com 2,3 milhões de seguidores em seu perfil. Protagonista da série, Williams já se envolveu em polêmica com os brasileiros, após reclamar do comportamento dos fãs e da quantidade de comentários que recebia em português em suas postagens no Instagram, sempre em referencia à série. Após expressar sua insatisfação, Tyler limitou seu perfil para não receber mais comentários do Brasil.

VIU ESSA? Titãs Microfonado passa por Curitiba em única apresentação no Guaíra

Frases na camiseta

Feliz com a repercussão e o carinho que tem recebido dos brasileiros, Martella elogiou a dublagem em português do seu personagem e já confirmou presença no evento “Imagineland”, em julho deste ano, em João Pessoa, na Paraíba. “Obrigado por todo apoio Brasil”,

E a já famosa postagem do ator virou trend na internet, estampando variações da frase nas redes sociais, com publicações feitas até pelo governador do Paraná, Ratinho Junior (veja abaixo).

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba