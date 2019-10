O Paraná Clube quer contar com o fator casa para emendar mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (19), o Tricolor recebe o Figueirense, a partir das 19h, na Vila Capanema e, com 44 pontos, poderá até entrar no G4, caso vença e conte com outros resultados. O jogo será transmitido pelo canal Premiere e será possível acompanhar a cobertura do lance a lance pelo site da Tribuna do Paraná.

Mesmo que precise de tropeços de Coritiba e América-MG, o time paranista evita pensar nos concorrentes e vai concentrar suas forças em, primeiramente, fazer o seu papel dentro de campo.

“Apesar de não estarmos em quarto é uma competição em que dependemos somente dos nossos resultados. Temos que pensar nos nossos jogos e estarmos concentrados para conquistarmos os três pontos”, explicou o técnico Matheus Costa.

O Paraná vem de uma vitória por 1×0 em cima do Brasil de Pelotas, na última terça-feira (15), no Durival Britto, e quer seguir tendo um bom desempenho caseiro. Restam nove rodadas para o fim da Segundona e o adversário da vez luta contra o rebaixamento. Em grave crise financeira, que resultou, inclusive, em ameaças de fechar as portas, a equipe catarinense tem apenas 28 pontos e é a 19º colocada na classificação. Porém isso não significará, de acordo com o treinador, um jogo fácil.

“Sabemos que vamos enfrentar uma equipe em momento difícil. O Figueirense vem com a sua estratégia e temos que buscar manter o nível que a gente vem tendo aqui em casa para conquistar essa vitória”, afirmou.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Para seguir no bom momento em casa, o Tricolor terá ao menos uma alteração para este compromisso. O atacante Jenison volta ao time após cumprir suspensão e, com isso, Judivan, que atuou como camisa 9 na vitória em cima dos gaúchos, será deslocado para o lado de campo.

O goleiro Thiago Rodrigues, que sentiu dores durante o aquecimento antes da última partida e teve que ficar de fora, está sendo reavaliado. Caso ele não possa retornar à meta, Alisson será mantido como titular.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 30ª Rodada

PARANÁ CLUBE X FIGUEIRENSE

Paraná Clube

Thiago Rodrigues (Alisson); Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto e Jhemerson (Alesson); Bruno Rodrigues, Judivan e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Figueirense

Pegorari, Luís Ricardo, Alemão, Ruan Renato e Conrado; Pereira, Betinho e Felipe Mateus; Breno, Jefferson Renan e Rafael Marques.

Técnico: Pintado

Local: Vila Capanema

Horário: 19h

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)

Assistentes: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM) e Marcos Santos Vieira (AM)

