O Paraná Clube vai para seu segundo jogo consecutivo em casa com a expectativa de emendar mais uma vitória na Vila Capanema. Para o confronto, que acontecerá diante do Figueirense neste sábado (19), a partir das 19h, o Tricolor terá mudanças, já que o centroavante Jenison retorna após cumprir suspensão. Por outro lado, o goleiro Thiago Rodrigues ainda é dúvida para o técnico Matheus Costa. O time paranista realizou na tarde desta sexta-feira (18), suas últimas atividades em preparação para o duelo com o time catarinense. Em sétimo, com 44 pontos, caso vença e conte com outros resultados, a equipe poderá até voltar ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time paranista terá uma mudança certa em seu ataque para o duelo com o Figueira. Judivan, que atuou como camisa 9 na vitória por 1×0 em cima do Brasil de Pelotas na última rodada, será deslocado para o lado de campo, uma vez que Jenison volta a ser o homem de referência. O centroavante cumpriu suspensão, mas agora retorna à sua vaga.

O lateral-esquerdo Guilherme Santos, que saiu de campo com dores musculares contra o Brasil de Pelotas, está confirmado como titular.

O meia Vitinho segue vetado pelo departamento médico, por isso Jhemerson deve continuar na função. Matheus Costa não descartou a permanência de Alesson na equipe, porém, como Jhemerson agradou e foi muito elogiado, deve ser o escolhido no setor de criação.

Já o goleiro Thiago Rodrigues, que sentiu dores durante o aquecimento antes do último jogo e teve que ficar de fora, está sendo reavaliado em trabalhos específicos. Caso ele não volte à meta, Alisson seguirá como titular. Um possível Tricolor diante do Figueirense tem: Thiago Rodrigues (Alisson); Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto e Jhemerson (Alesson); Bruno Rodrigues, Judivan e Jenison.