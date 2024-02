Gastrobar de Curitiba lança karaokê com música ao vivo

Que tal cantar e mostrar sua habilidade em um karaokê com música ao vivo? Essa é a ideia do Eklético para as quartas-feiras. E se você gosta de soltar a voz, já pode ir aquecendo o gogó. Na noite da próxima quarta-feira (28) às 20h, começa o AoVivoKê.

Músicas preferidas

O projeto permite que você escolha as suas canções preferidas para cantar ao vivo, desde sucessos internacionais que marcaram os anos 80 e 90 até clássicos brasileiros, da MPB, samba, pop rock, axé, forró e sertanejo. Além disso, a noite também oferece caipirinha em dobro para ajudar a espantar a vergonha.

+ Leia mais: Caprichoso e Garantido: duelo da Amazônia é atração inédita em Curitiba

O menu musical, com 100 opções iniciais, estará disponível em breve no Instagram @ekleticogastromusicbar. A proposta é que esse número aumente com o tempo, de acordo com as mais solicitadas.

Experiência de música ao vivo

O Eklético é famoso não só pela gastronomia de boteco e drinks especiais, mas também pela diversidade musical. Do rock à MPB, do samba ao bolero, sempre tem cantores ou bandas ao vivo nas noites do Eklético.

“Nosso objetivo é reunir vários públicos para noites alegres e animadas. Do rock ao samba, queremos que o nosso público se divirta sem parar. Iniciamos com uma noite dedicada ao samba, às terças, com professores de dança. Agora é a hora de incentivar novos talentos a se revelarem pela voz”, afirma Luis Gonzaga, sócio-proprietário do restaurante.

“A ideia do AoVivoKê é trazer mais um projeto onde a arte se sobressai. Eu acredito que a arte tem um poder transformador. Aqui vendemos saúde em forma de lazer”, ressalta Karina Graf Morozowicz, sócia-proprietária do Eklético.

+ Leia também: Colin Hay, do Men At Work, fala de show em Curitiba: “não vamos desapontar”

O AoVivoKê do Eklético terá três músicos fixos: Bruno Sguissardi no violão e guitarra, conhecido por sua participação na banda Anacrônica, Maurício Almeida no baixo e Gerson Martins na bateria.

As mesas já podem ser reservadas para o dia 28 e o couvert artístico custa apenas R$ 15 por pessoa.

Serviço

AoVivoKê no Eklético Gastro Music Bar

Quando: 28/02;

Horário: 20h;

Três músicos fixos: Bruno Sguissardi (violão), Maurício Almeida (baixo) e Gerson Martins (Bateria).

Valor de entrada (couvert artístico): R$ 15,00 por pessoa.

End.: Av. Iguaçu, 2142, Água Verde, Curitiba (PR)

Noites: de terça a sábado, das 17h30 à 1h

Domingos exclusivos para eventos

Reservas: (41) 98425-9841

