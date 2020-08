O Paraná vai precisar mudar a escalação para encarar o Botafogo, pela Copa do Brasil. O Tricolor não poderá entrar em campo com a mesma equipe que atuou nos dois últimos jogos da Série B, pois tem uma baixa certa. O lateral-esquerdo Jean Victor está fora da partida porque já jogou a competição pelo Boavista-RJ. O confronto contra o time carioca, válido pela volta da terceira fase, acontecerá nesta quarta-feira (26), às 19h, na Vila Capanema.

Líder na Segundona, o Tricolor não perde há cinco jogos, todos pela competição nacional, somando dois empates e três vitórias. O técnico Allan Aal fez alguns ajustes na equipe desde a volta do calendário, após a parada por causa da pandemia do coronavírus e, ao que parece, tinha chegado próximo ao time ideal.

Na lateral esquerda, Jean Victor era unanimidade para o treinador, titular absoluto na caminhada da competição. Além de atuar na defesa e apoiar o ataque, abastecendo os atacantes com passes para o gol, o camisa 6 é um dos batedores oficiais de jogadas de bola parada ao lado do meia Renan Bressan.

Paraná tem duas opções para o setor

As opções são Juninho, titular antes da chegada de Jean, e o zagueiro Hurtado, que também pode atuar na lateral. Juninho é o mais cotado, já que esteve em campo nos jogos anteriores do Paraná na Copa do Brasil, nas vitórias em cima do Palmas-TO, do Bahia de Feira, e na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, na ida. O lateral também era o titular no Campeonato Paranaense.

O recém-chegado volante Karl também não poderá estrear, já que pela Ferroviária-SP, entrou em campo pela Copa do Brasil na segunda fase da disputa.

Um provável Paraná diante do Botafogo tem Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho (Hurtado); Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires, Bruno Gomes e Andrey.

Juninho é o favorito para ser titular. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

