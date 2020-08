Após largar com tudo na Série B, o Paraná Clube volta o foco para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (26), o Tricolor recebe o Botafogo, na Vila Capanema, às 19h, pela volta da terceira fase, de olho na milionária premiação do mata-mata nacional.

Caso reverta a derrota por 1×0 sofrida na ida, o time paranista pode acumular um total de R$ 4,69 milhões em premiações até esta fase. O possível reforço financeiro poderá ser essencial também na briga pelo acesso à Série A.

Até o momento, o Paraná já garantiu R$ 2,69 milhões. Apenas pela participação, foram R$ 540 mil, com outros R$ 650 mil por ter vencido o Palmas-TO na primeira fase e mais R$ 1,5 milhão pelo triunfo em cima do Bahia de Feira, na segunda etapa. Caso elimine o Botafogo e avance à quarta fase, garante mais R$ 2 milhões.

Em 2017, Paraná também contou com grana de boa participação na Copa do Brasil

Assim como aconteceu em 2017, quando a boa participação até as oitavas de final garantiu respaldo financeiro para o restante da Série B, e o time conseguiu o acesso, uma nova campanha convincente pode dar fôlego à equipe.

Naquela edição, os valores eram menores e o Tricolor saiu da disputa após ser eliminado pelo Atlético-MG, garantindo R$ 1,9 milhões em premiações.

Atualmente, o Paraná é o líder da Segundona, com 11 pontos, mas a competição ainda vai longe, pois foram apenas cinco rodadas até aqui. A disputa se encerrará somente em janeiro de 2021, após a 38ª rodada.

Para ficar com a vaga, o Tricolor precisa vencer o Botafogo por dois gols de diferença, já que perdeu por 1×0, no dia 10 de março, no Nilton Santos. Placar de 1×0 para o time paranista leva a decisão para os pênaltis e qualquer empate garante a vaga para os cariocas. O gol fora de casa não vale como critério de desempate.

