O desempenho do Paraná Clube até agora no Campeonato Paranaense, com apenas duas vitórias em nove jogos, fez com que o confronto com o União Beltrão seja tratado como uma decisão. O jogo, válido pela décima rodada do Estadual, será neste sábado (7), às 17h, na Vila Capanema.

A importância do confronto é relacionada com a colocação do Tricolor na classificação. Hoje em nono lugar, com dez pontos, a equipe paranista está fora do grupo de oito times que se classificam para a próxima fase da competição.

Tabela: confira a classificação do Paranaense 2020

“É uma decisão. Temos que ganhar ou ganhar”, resumiu o zagueiro Everson, que deve ser titular no lugar do suspenso Thales.

“Vamos encarar o União como se fosse um mata-mata. Vamos com tudo para sair com os três pontos, que é importante pra gente”, acrescentou o atacante Marcelo, em entrevista coletiva na tarde dessa quarta-feira (4).

Após o União, o Paraná ainda encara o Toledo fora de casa antes do fim da primeira fase. Adversários diretos pela classificação, Cascavel CR (com dez pontos, na oitavo colocação) e Cianorte (12 pontos, na sétima posição) se enfrentam no sábado, o que fará com o que o Tricolor entre no G8 se vencer a sua partida independentemente dos outros resultados.

