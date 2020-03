Em onze jogos em 2020, sendo nove pelo Paranaense e outros dois pela Copa do Brasil, o Paraná colocou em campo 29 jogadores.

Enquanto ainda luta para entrar no grupo dos oito classificados do Estadual, o Tricolor do técnico Allan Aal já está na terceira fase da Copa do Brasil, em que enfrentará o Botafogo. No total, foram 11 jogos em 2020, com duas vitórias, quatro empates e três derrotas. São 12 gols marcados e nove sofridos. Considerando ambas as competições, confira o Raio-X paranista neste início de temporada.



Tabela: confira a classificação do Paranaense 2020

Quem já jogou

Goleiros: Alisson (9 jogos) e Marcos (3).

Laterais: Hulk (2), Juninho (9), Paulo Henrique (4) e Rafael França (3).

Zagueiros: Thales (9), Fabrício (9), Fernando Timbó (2) e Éverson (1).

Volantes: Carlos Dias (10), Kaio (8), Gabriel Kazu (6), Bruno (6), Michel (5) e Jhony Douglas (3).

Meias: Thiago Alves (7), Robson (5), Renan Bressan (4), Dudu (2) e Kennidy (1).

Atacantes: Rodrigo Rodrigues (8), Raphael Almeão (8), Andrey (6), Gustavo Mosquito (6), Marcelo (6), Rafael Furtado (4), Ruan (2) e Kessley (1).



Tabela: confira o chaveamento da Copa do Brasil 2020

Média de idade

O Paraná apostou em um time bastante jovem, mesclado com algumas peças experientes neste início de ano. A média de idade da equipe é de 22 anos. Andrey, 19 anos, é o mais jovem do elenco. Renan Bressan, 31, o mais experiente.

Artilheiros

Renan Bressan (3 gols); Fabrício e Thiago Alves (2); Thales, Robson, Andrey, Raphael Alemão e Marcelo (1 gol cada).

Time base

Após uma série de experiências no início de ano e considerando lesões como a do goleiro Alisson, o Paraná de Allan Aal vem jogando com: Marcos; Paulo Henrique, Fabrício, Thalles e Juninho; Carlos Dias, Michel e Renan Bressan; Thiago Alves, Marcelo e Raphael Alemão.

Quem ainda não jogou

Reforços para 2020, o goleiro Filipe e o zagueiro Facundo Falcón ainda não entraram em campo. Remanescente do ano passado, o volante Luan se recupera de lesão e também não estreou na temporada. Jovens subidos da base, o lateral Guilherme Lacerda, o zagueiro Clau e o volante Kriguer também aguardam oportunidade.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná evita pensar no Botafogo e garante que foco está no Paranaense

+ Top 4: Veja os gols mais bonitos da nona rodada do Paranaense

+ Allan Aal não vê Paraná na posição que está: “Não somos o nono time da competição”