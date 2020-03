A nona rodada do Paranaense foi repleta de gols. Foram 19 em seis jogos, com média de 3,1 gol por partida. Destaque para a vitória do novo líder, o Athletico, que bateu o Operário, em Ponta Grossa. Já o Coxa ficou no empate com o Toledo fora de casa. Paraná e Londrina fizeram o jogo mais agitado e empataram por 2 a 2, com dois gols na lista dos mais bonitos. Veja os quatro gols mais bonitos.

