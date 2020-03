Coxa e Toledo fizeram jogo fraco. Foto: Carlos Chiossi/Foto Digital

Líder do Campeonato Paranaense, o Coritiba não saiu do empate em 1×1 com o Toledo, que briga pra não ser rebaixado. Os donos da casa saíram na frente, com um gol de pênalti, mas Rhodolfo depois deixou tudo igual.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

Confira os gols abaixo:

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis