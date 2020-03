O Coritiba sofreu para empatar com o Toledo por 1 a 1 na noite deste sábado (29), no estádio 14 de Dezembro, no oeste do estado, pela nona rodada do Paranaense 2020. Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo com Vieira, em cobrança de pênalti, enquanto o Coxa empatou com Rhodolfo, na etapa complementar.

Com o resultado, o Coritiba segue na liderança da competição, mas pode ser ultrapassado por até duas equipes. O time do técnico Eduardo Barroca lidera com 18 pontos, enquanto o FC Cascavel está na segunda posição com 17. Caso vença o Cianorte, a Serpente assume a liderança.

O confronto entre Athletico e Operário, ambos com 16 pontos, também pode colocar uma equipe à frente do Alviverde, caso haja um vencedor no confronto.

O jogo

A partida em Toledo foi marcada pelo controle do Coritiba, nos dois tempos. No entanto, a equipe sentiu a falta de Rafinha no setor de criação e nas bolas paradas. As principais chances dos visitantes não levavam perigo ao gol de Diego.

O Toledo abriu o placar em uma jogada isolada, quando Rhodolfo segurou o atacante Vieira na área, aos 24 minutos da primeira etapa. Ele mesmo cobrou e abriu o placar.

Mesmo com o controle e as alterações do técnico Barroca, o cenário permanecia o mesmo. Mas em uma cobrança de escanteio aos 32 minutos do segundo tempo, o zagueiro se redimiu e empatou o placar.



Aos 39, Giovanni Augusto mandou uma bola na trave. Por outro lado, já nos acréscimos, o goleiro Alex Muralha fez boa defesa para evitar a derrota.

FICHA TÉCNICA



CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 9ª RODADA

29/02/2020

TOLEDO 1 x 1 CORITIBA



Toledo: Diego; Juninho, Vavá, Murilo Batalha e Elson (Dudu); Mineiro, Prill e Gustavo; PH, Vieira (André Bala) e Christian (Andrezinho).

Técnico: Zé Maria



Coritiba: Muralha; Yan Couto, Rhodolfo, Rafael Lima e Kazu; Matheus Sales, Matheus Gadezani (Matheus Bueno) e Thiago Lopes (Giovanni Augusto); Igor Jesus, Robson e Welissol (Wanderley).

Técnico: Eduardo Barroca



Local: 14 de Dezembro

Árbitro: Ivan Corrêa Laureano

Assistentes: Adair Carlos Mondini e João Fábio Brischiliari

Gols: Vieira (TOL) 24/1º e Rhodolfo (CFC) 32/2º

Cartões amarelos: Diego, Prill e Vieira (TOL) / Galdezani, Rafael Lima, Rhodolfo e Matheus Bueno (CFC)

Público pagante: 880

Renda bruta: R$17.800,00