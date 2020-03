Visão do profe

O técnico Allan Aal lamentou a colocação do Paraná Clube na classificação neste momento do Campeonato Paranaense. O Tricolor é apenas o nono colocado, com dez pontos, e, neste momento, está fora da zona de classificação para o mata-mata, além de ainda estar brigando contra o rebaixamento.

No entanto, o treinador admitiu que não vê o desempenho do time como de quem ocupa esta posição. O comandante paranista confia que a equipe buscará a classificação já diante do União, em confronto que acontece neste sábado (7), às 17h, na Vila Capanema.

“É um jogo muito importante para nós. Eu analisando, não como treinador, mas como profissional, nós não somos o nono time da competição. Isso é uma coisa muito clara para mim. Talvez a gente não tenha o aproveitamento que esperávamos no começo, mas a gente não tem a mínima possibilidade de se colocar apenas como nono. Esse jogo contra o União será fundamental e vai definir muitas coisas para gente na classificação”, disse Aal.

Depois do União, o Paraná terá pela frente o Toledo, dia 15, no 14 de Dezembro. Os dois adversários estão abaixo do Tricolor na tabela.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná evita pensar no Botafogo e garante que foco está no Paranaense

+ Top 4: Veja os gols mais bonitos da nona rodada do Paranaense