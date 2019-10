Um dia antes do duelo importante contra a Ponte Preta, que acontece nesta quarta-feira (25), às 19h15, na Vila Capanema, o presidente Leonardo Oliveira recebeu uma carta de vários grupos de torcedores pedindo a demissão imediata do técnico Matheus Costa do comando do Paraná Clube. O manifesto foi entregue por um conselheiro no final da reunião do Conselho Deliberativo, na noite de terça-feira (24), na Sede da Kennedy, nas mãos do mandatário paranista.

Enquanto a reunião acontecia no salão de eventos da sede da Kennedy, um grupo de aproximadamente 70 torcedores realizou uma manifestação pacífica do lado de fora. Com uma faixa pedindo a saída do treinador, eles protestaram por algumas horas com gritos de ordem e comprovando a insatisfação da torcida com o atual comandante do time paranista.

A carta entregue ao presidente Leonardo Oliveira e que a Tribuna do Paraná teve acesso (veja a íntegra abaixo) é assinada por vários grupos de torcedores e alguns comandos da Torcida Organizada Fúria Independente. Apesar de o Tricolor estar brigando na parte de cima, entende-se que o técnico Matheus Costa é o principal responsável pelo time paranista não estar, de fato, no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Temos convicção do principal fator do mal rendimento dentro de campo e a devida forma que o mesmo (Matheus Costa) vem escalando jogadores e apresentando os esquemas táticos do time. É inadmissível um fator decisivo para as nossas vitórias, que é a nossa casa, a Vila Capanema, se tornar um problema. Estamos com dois meses sem vitórias dentro do nosso domínio e com apenas um gol marcado. 19 pontos perdidos para times considerados da zona de rebaixamento. Estes números mostram um grave e péssimo rendimento dentro de campo”, diz um trecho da carta.

É com esse clima que o Paraná Clube entra em campo para encarar a Ponte. Não é o pior momento do Tricolor na Série B, já que o jejum de vitórias chegou a durar sete partidas, mas a derrota sofrida para o Guarani, então lanterna da Segundona, no último final de semana, foi a gota d’água e acabou de vez com a paciência do torcedor paranista.

Assim, um novo tropeço diante da Ponte Preta, dentro de casa, pode tornar a situação do técnico Matheus Costa insustentável. O treinador, que conseguiu o acesso em 2017, pode ter sua segunda passagem pelo Tricolor chegando ao fim caso não vença a Macaca dentro de casa.

