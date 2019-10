Um grupo de aproximadamente 70 torcedores protestaram, na noite desta terça-feira (24), em frente à Sede da Kennedy para pedir a saída do técnico Matheus Costa do comando do Paraná Clube. A manifestação aconteceu na chegada dos membros do Conselho Deliberativo para a reunião marcada para esta noite, onde estaria presente o presidente Leonardo Oliveira.

Com uma faixa escrita “Fora Matheus” e com gritos de ordem contra o treinador paranista, esses torcedores tentaram ser ouvidos pela diretoria que estava no salão de eventos para a reunião do Conselho Deliberativo. Matheus Costa chegou a ser chamado de estagiário em um dos gritos dos manifestantes. Como a manifestação já estava agendada há alguns dias, um esquema de policiamento foi montado em frente à Sede da Kennedy. No entanto, o protesto foi pacífico e aconteceu sem maiores problemas.

Contestado pelos conselheiros, o treinador está cada vez mais pressionado no cargo. Um novo tropeço e até mesmo um empate diante da Ponte Preta nesta quarta-feira (25), na Vila Capanema, pode tornar a situação do técnico insustentável no comando do Paraná.

