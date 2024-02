BMW 320i Sport e Sport GP têm condições especiais e IPVA grátis

O mês de fevereiro segue com opções de financiamento flexíveis para quem finalmente quer ter um BMW novinho esperando na garagem. O destaque fica por conta do BMW 320i, oferecido nas versões Sport e Sport GP e ambos com IPVA 2024 grátis. Além dessa condição, as versões são também oferecidas com taxa 0% ao mês com 60% de entrada e saldo em 24 meses. Como opção, é também disponibilizado financiamento no plano Sign & Go através da BMW Serviços Financeiros, com parcelas a partir de R$ 2.399 mais entrada e parcela final.

E as ofertas não param por aqui. Além das versões anunciadas acima, o destaque também fica por conta da versão M Sport, que é oferecida com IPVA grátis e com taxa 0,69% ao mês com saldo em 24 meses e entrada a partir de 60%.

Dentre as novidades, o SUV X1 é também oferecido com taxa de 0,99% ao mês com saldo em 24 meses, entrada a partir de 60% e BSI incluso que permite cobrir os serviços de manutenção por um período contratual de 3 anos ou 40.000 quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Sonho de consumo dos apaixonados por BMW, o M3 Competition é também oferecido com taxa de 0% ao mês com saldo em 24 meses e entrada a partir de 60%. O superesportivo com carroceria sedã, espaço para cinco passageiros e mais bagagens, é um modelo equipado com motor biturbo com tecnologia M Twin Power de seis cilindros em linha, que envia toda sua força para o eixo traseiro por meio da transmissão M Steptronic com Drivelogic. São 510cv a 6.250 rpm e 650Nm de torque entre 2.750 e 5.500 rpm, capazes de levar o sedã com alma de superesportivo de 0 a 100km/h em 3,9 segundos e a velocidade máxima de 290km/h.

Para os que desejam adquirir o BMW Premium Selection (BPS), programa oficial de veículos seminovos da marca BMW que oferece aos clientes a garantia de fábrica por dois anos, sem limite de quilometragem, bem como assistência 24 horas em todo o território nacional, a oferta é de taxa de 0% ao mês, com saldo em 24 meses e entrada a partir de 60% (válido também para os veículos eletrificados).

BMW Group Serviços Financeiros

O BMW Group Serviços Financeiros é a empresa de financiamentos, seguros e consórcio do BMW Group. Com um portfólio de produtos e serviços inovadores, o BMW Group Serviços Financeiros oferece soluções personalizadas e competitivas, desenvolvidas para atender com eficiência e exclusividade os clientes das marcas do BMW Group.