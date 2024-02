M-Benz anuncia vencedoras “Na Direção dos Seus Sonhos”

O Movimento A Voz Delas, criado pela Mercedes-Benz do Brasil e que conta com a participação de diversos parceiros, anunciou as vencedoras da 2ª edição da promoção “Na Direção dos Seus Sonhos”. Esta iniciativa ajuda mulheres a realizarem a troca de categoria da CNH, a fim de conquistar habilitação profissional como motoristas de veículos pesados. A ação inclui cursos de formação junto ao Sest Senat, permitindo assim o início de uma nova fase em suas vidas.

As vencedoras – Denise Pereira de Souza, Luzia Gessica Ferreira e Rejane Moreira foram as vencedoras para habilitação na categoria D (caminhões, ônibus e micro-ônibus) pelo Grupo Toniato. Marina Harth venceu a seleção da Reiter Log para habilitação na categoria E (veículos combinados, como carretas bitrem e treminhão e ônibus articulados).

Bia Figueiredo, primeira piloto feminina da ASG Motorsport, equipe que defende a marca Mercedes-Benz na Copa Truck, e primeira mulher a vencer uma corrida nessa competição, também vai participar desta 2ª etapa. Bia foi a convidada especial para abrir a promoção e acompanhará a corrida pela busca da realização do sonho que é ter a CNH profissional.

“Foram muitas inscrições e histórias incríveis carregando sonhos. Saber do interesse de tantas mulheres nos faz acreditar que estamos no caminho certo”, afirma Ebru Semizer, gerente sênior de Pós-Vendas da Mercedes-Benz do Brasil. “A participação delas como motoristas profissionais segue crescendo a cada ano e este movimento é importante não só para ampliar o número de motoristas femininas, mas também como uma forma de mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser”.

Parcerias com Grupo Toniato e Reiter Log

Lançada em novembro do ano passado, a 2ª edição da promoção “Na Direção dos Seus Sonhos” teve duração até 15 de janeiro de 2024. Este ano houve mudanças importantes que tornaram a iniciativa ainda mais especial. Confira os detalhes no site https://avozdelas.com.br/.

Em sua 2ª edição, a promoção “Na Direção dos Seus Sonhos” novamente busca mudar a vida de mulheres que queiram se tornar motoristas profissionais. Por meio desta ação, elas irão em busca do sonho de alcançar sua liberdade financeira e, mais do que isso, superar diversas dificuldades para conseguir trabalhar em algo do qual têm paixão.

“Seguimos focados na transformação do setor de transportes e criamos novas oportunidades para que muitas outras mulheres também possam ter suas vidas mudadas”, diz Jefferson Ferrarez, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. “Na 1ª edição, foram 30 mulheres selecionadas. Nesta 2ª, foram mais quatro com o Grupo Toniato e a Reiter Log, mostrando que a união de forças em prol da transformação e da realização de sonhos é muito importante. Tenho a satisfação de informar que ainda em 2024 lançaremos a 3ª edição”.

Sintonia com o pilar social da estratégia ESG

“Com esta iniciativa do Movimento A Voz Delas, buscamos conscientizar a sociedade sobre a importância da participação das mulheres no transporte como forma de empoderamento e equidade de gênero”, destaca Jefferson Ferrarez. “Novamente, queremos ajudá-las a avançar em suas habilitações como motorista profissional. Assim, podem realizar seus sonhos e vencer preconceitos. E nossa marca estará sempre ao lado delas, como de todos aqueles que transportam cargas por esse imenso País”.

“Essa promoção, juntamente com os nossos parceiros, reafirma o compromisso da Mercedes-Benz do Brasil com o pilar social da estratégia ESG da Companhia e com o ecossistema do transporte responsável, envolvendo a qualidade de vida, saúde e segurança de quem leva cargas por todos os cantos desse imenso país continental”, ressalta Jefferson Ferrarez. “Ouvimos a vozes das mulheres, a fim de entender e atender suas expectativas e necessidades”.

Cinco anos de ações voltadas para as mulheres no transporte

“Lançado em fevereiro de 2019, o Movimento A Voz Delas conta hoje com mais de 60 empresas parceiras somando forças para a transformação no cenário do transporte para a mulher”, informa Ebru Semizer. “Trinta mulheres realizaram o sonho da CNH profissional por meio da 1ª edição da promoção ‘Na Direção dos Seus Sonhos’. Isso é motivo de muito orgulho e satisfação para nós e também para os nossos parceiros”.

Nesses cinco anos, diversas ações foram implantadas com foco voltado a elas: criação do site com conteúdos exclusivos (https://avozdelas.com.br/), aba no site de empresas que dão oportunidades para mulheres motoristas, melhoria de infraestrutura em um posto de combustível, a exclusiva Música Delas, quatro edições do Programa Delas, duas edições da promoção “Na Direção dos Seus Sonhos”, bolsas em cursos de formação na Fabet, websérie Papo Delas, Actros Estrela Delas, três edições da Caravana Todos Juntos, petição junto a órgãos importantes (como ANTT e CNT) em busca de melhorias no cenário do transporte para a mulher, campanha de distribuição de protetor solar no Dezembro Laranja, premiação Mulheres Positivas e iniciativas junto a empresas parceiras, além de outras ações.

“Nos cinco anos, registramos ainda mais de 1.000 usuários acompanhando atualizações no site do movimento”, afirma Ebru Semizer. “Além disso, mais de 700 mulheres estão inscritas na aba ‘Eu sou A Voz Delas’, área destinada a motoristas de caminhão e ônibus, cristais e apoiadoras do movimento. E mais de 500 interações na aba ‘Solte sua Voz’, campo destinado a ouvir as necessidades e sugestões das estradas”.