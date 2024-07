Está marcado para essa segunda-feira (01), o início do júri popular do delegado Erik Busetti, acusado de matar a esposa Maritza Guimarães de Souza, e a enteada Ana Carolina de Souza. O crime ocorreu em 2020 no bairro Atuba, em Curitiba. O julgamento estava agendado para ocorrer em abril deste ano, mas foi adiado a pedido da defesa do réu. A previsão é que o resultado venha a ser declarado daqui três dias.

As investigações apontaram que o delegado disparou pelo menos sete vezes contra a esposa e seis contra a enteada. Segundo o Ministério Público do Paraná (MPPR), o crime foi cometido por “motivo torpe”, pois Erik não aceitou o fim do relacionamento com Maritza, sendo denunciado pelo MPPR por duplo feminicídio.

Na residência em que morava o casal, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, câmeras de segurança gravaram todas as cenas.

Erik Busetti está preso no Complexo Médico-Penal em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Delegado segue recebendo salário

Mesmo preso, Erik Busetti segue recebendo salário pelo cargo público. Em março deste ano, a remuneração bruta foi de R$ 26.762,70. Um servidor só vai parar de receber a remuneração em caso de exoneração, o que pode ocorrer por decisão judicial no processo criminal ou por procedimento administrativo da Polícia Civil.

