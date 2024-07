Quem caiu cedo da cama nesta segunda-feira (1º) presenciou o tempo fechado na capital dos paranaenses. Curitiba amanheceu com uma forte neblina em praticamente todos os bairros da cidade. Com temperatura beirando os 6,9ºC perto das 8h. o Parque Barigui já tinha muitas pessoas praticando exercícios. Mas e o frio, vai dar uma trégua ou continua? Vamos ver a previsão do tempo para Curitiba nesta segunda-feira.

Segundo o Simepar, Curitiba amanheceu com cerca de 4ºC nesta segunda-feira. Dia em que o frio ainda deve dominar, já que a máxima não passa dos 18ºC. Neste domingo, Curitiba registrou o dia mais frio do ano, com 1,7ºC.

“As temperaturas baixas se repetem no estado, embora com valores não tão baixos como os registrados domingo. Destaca-se também alguma situação de chuva fraca, a partir de São Paulo. que afeta também o norte do Paraná. Na imagem ao lado, com dados de temperatura mínima da última hora, nota-se que no sul do Estado, valores negativos são novamente registrados”, disse o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba

Segundo o Simepar nesta terça-feira o tempo continua estável sobre o Paraná e com predomínio de sol sobre as regiões paranaenses. A massa de ar frio segue perdendo força, mas ainda faz frio no amanhecer, especialmente do sudoeste ao leste do estado.

Em Curitiba, mínima de 5ºC e máxima de 21ºC nesta terça-feira. A chuva deve aparecer apenas no domingo (07) em Curitiba.