Um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (1º), envolvendo um carro e um ônibus que transportava 20 crianças especiais, no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, levou preocupação e várias viaturas dos Bombeiros ao local. Ninguém saiu ferido com gravidade, mas vídeo do momento do acidente mostra a imprudência do motorista do carro preto, que furou o sinal.

A batida foi entre um veículo Tiida preto com o ônibus Menonitas do Sistema de Transporte para a Educação Especial (Sites) na Rua João Alencar Guimarães na esquina com a João Scuissiato. Uma câmera de segurança flagrou o momento da colisão quando o Tiida passou no sinal vermelho. Veja abaixo:

As crianças estavam indo para a APAE de Santa Felicidade. O trabalho do socorristas foi intenso tanto para auxiliar na retirada das crianças do ônibus e também para acalmar os ânimos. Equipes do Siate acompanharam e prestaram os primeiros atendimentos nas crianças e também na senhora que conduzia o carro.

De acordo com o capitão Alexandre do Corpo de Bombeiros, o ônibus estava com 20 crianças, duas cuidadoras e o motorista. Para o hospital, foram encaminhadas a motorista do carro, duas crianças e uma cuidadora com uma lesão na cabeça

A Rua João Alencar Guimarães está interditada para que as viaturas atendam os feridos.