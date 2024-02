Volvo Car faz promoção com descontos na troca pelo XC90

Desde a última terça-feira, 20 de fevereiro, a Volvo Car Brasil deu início à sua tradicional Special Sale. A ação especial de vendas acontece em todas as concessionárias da marca e oferecerá descontos e benefícios exclusivos em veículos, tanto para novos clientes quanto para clientes que já possuem um Volvo e querem fazer um upgrade.

O grande destaque deste ano está com o modelo XC90, que pode ter desconto de até R$ 70 mil na troca de um Volvo usado por um novo e mais 2 anos de manutenção regular grátis.

Já com preços imperdíveis durante todo o mês, a partir de R$ 309.950, quem quiser adquirir um elétrico da marca (Volvo XC40 ou C40), contará com manutenção regular grátis pelo período de 3 anos e um desconto de até R$ 20 mil reais na troca do seu Volvo por um novo. O carro mais emblemático da Volvo, também entra na Special Sale! O XC60 tem descontos de até R$ 50 mil na troca de um Volvo por outro e 2 anos de manutenção regular grátis.

“A Special Sale se tornou um momento aguardado por todos os clientes da marca que desejam fazer um upgrade no seu carro, seja na troca do veículo ou adicionando novos acessórios. Nosso compromisso é sempre garantir a fidelização de nossos consumidores e a entrega de um excelente serviço pós-vendas”, comenta Christian Sahd, diretor comercial da Volvo Car Brasil.

Junto ao Special Sale, a marca também promove o Service Week, que tem a mesma duração e inclui ofertas especiais para clientes que não possuem mais a cobertura da garantia de fábrica. Os descontos incluem peças e acessórios gerais com descontos de até 20% em serviços de manutenção, como, por exemplo, troca de pastilhas de freio. Acessórios selecionados também terão preços especiais com até 15% de desconto.

Para consultar a concessionária mais próxima, basta acessar o site: https://www.volvocars.com/br/dealers/concessionarios.

Sobre a Volvo Car Brasil – A Volvo possui cinco modelos em seu portfólio no Brasil. Em 2023, a empresa fez o pré-lançamento do novo Volvo EX30, que chega ao mercado com a intenção de dobrar o volume de vendas da empresa no país. O ano foi ainda o melhor da história da empresa em número de vendas de carros, com mais de 8.600 veículos emplacados e um crescimento de 65% em relação a 2022.

O Volvo XC40, primeiro elétrico da marca no Brasil, foi o BEV mais vendido do país, representando 36,1% das vendas de elétricos no mercado Premium. Outro grande ícone da marca, o Volvo XC60, seguiu liderando as vendas de híbridos na categoria Premium, com mais de 4.627 veículos emplacados em 2023 e representou mais de 35% das vendas na categoria.

A Volvo é, ainda, a empresa que mais investe em eletrificação no país, com um investimento superior a R$ 70 milhões para criar uma rede de mais de 100 eletropostos em todas as regiões do Brasil.