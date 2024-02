Os passeios diários desempenham um papel fundamental na promoção da saúde física e mental dos cachorros, oferecendo uma oportunidade essencial para exercícios, estímulos sensoriais e interações sociais. “Com a população vivendo verticalmente, sem espaço suficiente para os cães se exercitarem, o passeio se torna primordial”, explica a veterinária Caroline Moretti, sócio-fundadora e diretora-geral do Grupo Vet Popular.

No entanto, em dias chuvosos, os tutores precisam tomar precauções adicionais. Esses cuidados asseguram que, mesmo em condições climáticas adversas, os passeios continuem a ser uma experiência positiva, contribuindo para a saúde geral e a felicidade duradoura de nossos companheiros caninos.

Por isso, a seguir, confira 10 cuidados ao passear com o cachorro em dias de chuva!

Usar roupas impermeáveis, tanto você quanto o seu cachorro, mantém vocês confortáveis e evita ficarem molhados e com frio.

Uma coleira e guia de qualidade são essenciais em dias chuvosos, proporcionando uma aderência segura para evitar quedas em calçadas escorregadias.

Poças aparentemente inofensivas podem esconder buracos ou ser mais profundas do que parecem, podendo causar desconforto e sujeira excessiva em seu cachorro.

Após o passeio, secar seu cachorro com uma toalha é fundamental. A umidade acumulada pode levar a resfriados, além de causar odores indesejados em casa.

Roupas ou acessórios brilhantes e reflexivos são importantes para garantir que vocês dois sejam visíveis em condições de baixa luminosidade, reduzindo o risco de acidentes.

Áreas inundadas podem representar perigos sérios, desde correntezas até a possível contaminação da água. Evitar esses espaços protege seu cachorro de possíveis riscos.

O som da chuva pode ser assustador para alguns cachorros. Mantenha-se atento ao comportamento do seu animal e, se necessário, considere utilizar protetores auriculares para cães.

Botas protetoras ou creme hidratante nas almofadas das patas ajudam a evitar desconforto causado pelo frio e umidade, além de proteger contra elementos nocivos nas ruas.

Observe o comportamento do seu cachorro durante o passeio. Sinais de frio, desconforto ou cansaço indicam a necessidade de ajustar a duração ou intensidade da caminhada.

Remova a sujeira e umidade das patas e corpo do seu cachorro ao retornar para casa. Isso não só preserva a higiene em casa, mas também contribui para a saúde do animal.

