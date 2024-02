Luminator investe para crescer no Brasil e exterior

A Mobitec, empresa brasileira com 25 anos de atuação, especializada em tecnologias de transporte para ônibus e trens, planeja crescer mais de 10% em 2024. Essa ampliação dos negócios será baseada no aumento do fornecimento de produtos para clientes do setor de transporte Urbano e Rodoviário e também no lançamento de novas soluções para esse segmento e outros nos quais atua há pouco tempo, como o metroferroviário.

“Nosso plano é crescer, pelo menos, 10% por ano até 2026. Em grande parte, baseados no crescimento previsto para o segmento de transporte urbano, com os investimentos anunciados na ampliação e qualificação da frota circulante no Brasil e em outros países da América Latina. Mas também estamos ampliando a nossa atuação em novos segmentos, como o metroferroviário, que deve ter novos projetos com foco na mobilidade sustentável e novos modais de transporte”, explica Guilherme Demore, diretor da Luminator no Brasil.

Com unidade em Caxias do Sul, a Luminator é líder no mercado mundial no fornecimento de sistemas de informação para passageiros, com produtos como o Itinerário eletrônico, Sistema de Próxima Parada, Telas TFT, e soluções de segurança como, sistemas multiplex e de câmeras CCTV. A empresa tem como principais clientes fabricantes de ônibus, operadoras de transporte público urbano e rodoviário, além de outros clientes no modal Rail.

Os principais produtos da Luminator, lider de mercado no Brasil, são os itinerários eletrônicos e suas integrações. Mas a empresa vem investindo em novos componentes como o Sistema de Próxima Parada, os sistemas Multiplex e o de monitoramento embarcado (CCTV), muito utilizados nos mercados mais avançados do mundo, para elevar os padrões de conforto, segurança, comodidade e prestação de serviço no transporte público da América Latina.

De acordo com Guilherme Demore, a Mobitec faz parte do Luminator Technology Group e está posicionada de maneira única para oferecer soluções tecnológicas e produtos para as indústrias de ônibus e trens, além de operadoras de transporte público no Brasil e na América Latina. “Temos produtos inovadores e ainda pouco difundidos na região, mas que oferecem diferenciais para os passageiros e as operadoras”, destaca.

Um exemplo é o sistema Próxima Parada, ainda muito pouco utilizado na América Latina. Em aplicação apenas nos novos ônibus do sistema BRT do Rio de Janeiro, na Linha Verde de Curitiba e no sistema de transporte urbano RED Mobilidad, de Santiago, no Chile, o Próxima Parada fornece informações visuais e por áudio sobre as estações ao longo do trajeto das linhas, proporcionando mais conforto, comodidade e segurança para os usuários e colaborando para paradas mais rápidas e eficientes. Além disso, oferece possibilidades de veiculação de publicidade para o passageiro.

Além do Próxima Parada, a Luminator tem em seu portfólio Telas TFT, painéis eletrônicos de plataformas de trens e ônibus, totens e painéis estacionários, sistemas de câmeras CCTV com gravador de vídeo, monitores internos e sistema de contador de passageiros, além de softwares.