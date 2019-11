O Paraná Clube sabe que o momento é crucial para que o time siga sonhando com a Série A em 2020. E, por isso, vai assumir a responsabilidade que tem na competição. O Tricolor encara nesta sexta-feira (8) o Vitória, na Vila Capanema, a partir das 19h15 – e um triunfo pode deixar o time cada vez mais colado no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Em quinto na tabela, o time tem 50 pontos, três a menos que o Coritiba, em quarto.

A partida Paraná x Vitória terá transmissão do SporTV para todo o País, menos o estado do Paraná, que vai acompanhar pelo Premiere. E você pode acompanhar pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná!

O time paranista vem de uma vitória por 2×0 em cima do América-MG em Belo Horizonte, um resultado fundamental, já que o Coelho também disputa uma vaga entre os primeiros da Segundona. O placar positivo empolgou o torcedor, que entendeu que o time pode brigar pelo acesso e foi ao aeroporto Afonso Pena receber o elenco. O objetivo foi incentivar o grupo para os cinco jogos que restam na competição.

Mesmo com a atmosfera positiva, o técnico Matheus Costa não quer ver seus atletas – ainda – muito empolgados. Para o comandante, o momento exige que se entenda a seriedade desta reta final da Série B. Além do Vitória, o Tricolor tem mais um compromisso em casa, diante do São Bento, no dia 13. O adversário é o lanterna da disputa, mas venceu o Paraná no primeiro turno, por 2×1, no interior paulista.

“Temos que assumir nossa responsabilidade. Se almejamos o acesso essas vitórias são de fundamental importância. Tem que ter equilíbrio e estar preparado mentalmente”, afirmou o treinador, com um discurso muito realista. “Não podemos cair na armadilha de projetar que nos dois jogos em casa vamos conquistar seis pontos de qualquer maneira. São dois jogos dificílimos, teremos que brigar para isso”, explicou.

Costa é realista quanto ao grau de dificuldade dos confrontos em casa, mas garantiu que seu grupo fará de tudo para lutar pelos pontos em disputa. “Precisamos dessas vitórias em casa mesmo sabendo das dificuldades. Estamos bem concentrados, vamos buscar uma equipe muito ofensiva, mas muito equilibrado, mas ter o ímpeto do jogo no nosso jogo ofensivo”, detalhou.

Em relação á equipe que entra em campo, Matheus deve ter duas novidades. Uma se dá por conta do retorno do zagueiro Rodolfo, que cumpriu suspensão no último jogo e volta à sua vaga. A outra alteração deve ser tática. O lateral-direito Léo Príncipe deve estar entre os onze iniciais, uma vez que o técnico já planejou um time muito ofensivo. Entendendo que o jogador tem mais características que permitem apoio ao ataque, ele deve ser o escolhido no lugar de Éder Sciola.

O adversário terá motivos de fora para, também, ser agressivo. O Vitória é o 13º na tabela de classificação, com 40 pontos, e quer se livrar de qualquer risco de rebaixamento à Série C. A equipe baiana povoou a ZR em 14 rodadas da competição e agora que reagiu não quer voltar à situação incômoda.

Matheus Costa está consciente de toda essa dificuldade, mas reforça o papel do Paraná Clube neste duelo. “Tem que ressaltar que amanhã é outra partida duríssima. Em um momento como esse sabe que qualquer ponto é importante e o Vitória vem pra pontuar e a gente tem nossa responsabilidade”, concluiu.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 34ª Rodada

PARANÁ CLUBE x VITÓRIA

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Léo Príncipe (Éder Sciola), Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto, João Pedro e Matheus Anjos; Bruno Rodrigues e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Vitória

Martín Rodríguez; Van, Zé Ivaldo, Ramon e Thiago Carleto; Lucas Cândido, Baraka e Rodrigo Andrade; Felipe Garcia, Eron e Anselmo Ramon.

Técnico: Geninho

Local: Vila Capanema

Horário: 19h15

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Assistentes: Diogo Carvalho Silva (RJ) e Thiago Gomes Magalhães (RJ)

