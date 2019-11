No episódio 11 do podcast De Letra, que fala do nosso futebol, a equipe da Tribuna do Paraná conta suas aventuras pelos estádios do mundo. Acompanhando Athletico, Coritiba e Paraná Clube, eles já viveram experiências inusitadas e até dramáticas – pelo menos para ele. Conheça também no programa o jornalista que foi árbitro e chegou a levar um ‘chega pra lá’ em campo. Participam do programa Carlos Bório, Cristian Toledo, Eduardo Luiz, Felipe Raicoski e Ricardo Brejinski.

Os episódios inéditos do podcast entram no ar nas quartas-feiras, às 14h. Assinantes (em qualquer plataforma) recebem o conteúdo antes.