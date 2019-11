Cerca de 200 torcedores do Paraná Clube compareceram ao Aeroporto Afonso Pena, na tarde desta quarta-feira (6), para receber a delegação paranista. O Tricolor venceu o América-MG, por 2×0, em Belo Horizonte, na última terça (5), e subiu para a quinta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os primeiros torcedores que chegaram ao Afonso Pena, por volta das 15h10, foram os membros da família Souza. O instrumentador cirúrgico Jeferson Santos Souza, 38 anos, fez questão de aproveitar a folga no trabalho para trazer as filhas Alice Fernanda de Souza, 16 anos, estudante, e Aline Fernanda Souza, 7 anos. Eles acompanharam as postagens nas redes sociais e ficaram sabendo da recepção da torcida.

“Sempre que dá a gente acompanha. Tem que incentivar o time. Pelo que vi, na matemática, dois times do estado podem subir. Quero o Paraná na primeira divisão do ano que vem”, diz Souza, que é torcedor do clube desde criancinha. “Meu avô e meu pai já eram Colorado. Eu passei essa paixão para as minhas filhas. A esposa ficou em casa hoje, mas ela também torce para o Paraná”.

A delegação paranista desembarcou no saguão do aeroporto por volta das 16h45. Com baterias e bandeiras, os torcedores fizeram a festa e aproveitaram para tietar alguns atletas. Nas duas próximas rodadas, o Tricolor joga na Vila Capanema. Para lotar o estádio, o clube fez promoção de ingressos pelo valor de R$ 20 para os confrontos contra Vitória e São Bento.

