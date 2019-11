Devendo nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Paraná Clube pode ter um papel fundamental nesta reta final de temporada para a conquista do retorno à primeira divisão. Entendendo isso, a diretoria paranista já anunciou na noite desta terça-feira (5), instantes depois da vitória sobre o América-MG, fora de casa, uma promoção de ingressos para os dois jogos do Tricolor em casa contra Vitória e São Bento.

Na compra dos ingressos para as duas partidas, marcadas para sexta-feira (8) e quarta-feira (13), respectivamente, o torcedor paranista vestindo a camisa do Paraná vai pagar apenas R$ 20 no setor curva norte, ou seja, apenas R$ 10 por partida. Há também a disponibilidade de valores promocionais para os outros setores do estádio.

Com a camisa do Paraná, o torcedor vai pagar R$ 30 na reta do relógio, R$ 35 na arquibancada social e R$ 40 na cadeira. O uso da camisa é obrigatório no dia da partida. A venda dos ingressos começou nesta quarta-feira (6), às 11h, nas sedes do clube.

Depois da vitória sobre o América-MG, o diretor de futebol, Alex Brasil, cobrou a presença de pelo menos 15 mil torcedores na Vila Capanema diante do Vitória. O técnico Matheus Costa ressaltou a importância do fator casa e da presença da torcida paranista para conseguir somar seis pontos nos dois jogos seguidos que terá em casa.

“Temos que saber que fazer o dever de casa será muito importante. Com a Vila lotada, com o torcedor apoiando, vai se tornar muito favorável para nós. A força da Vila, do nosso torcedor são muito importantes. Sabemos que o clube é muito forte em virtude do torcedor e a gente conta muito com o apoio deles do início ao fim para que conquiste primeiro uma vitória contra o Vitória e depois diante do São Bento”, arrematou o treinador.