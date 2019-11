A vitória sobre o América-MG por 2×0, na última terça-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte, colocou o Paraná Clube definitivamente na luta pelo acesso à primeira divisão na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quinta posição, o Tricolor tem agora dois jogos em casa e, para o duelo desta sexta-feira (8), às 19h15, na Vila Capanema, diante do Vitória, o diretor de futebol Alex Brasil deu um ultimato ao torcedor paranista e espera ver 15 mil torcedores lotando o estádio.

O dirigente também destacou a importância da vitória sobre o Coelho, sobretudo por se tratar de um confronto direto. O time paranista ultrapassou o adversário na classificação, ficou mais perto do G4 e, se fizer o dever de casa nos dois próximos jogos contra Vitória e São Bento, poderá ficar ainda mais perto de retornar à primeira divisão.

+ Leia mais: Paraná Clube passa pelo América-MG e cola no G4

“É muita alegria de todos. Eles merecem. Os jogadores, pelas dificuldades que estão passando, a diretoria que está correndo atrás. O torcedor precisa fazer sua parte. É impossível ver a Vila Capanema com menos de 15 mil pessoas apoiando esse grupo, que merece. Estão todos de parabéns. Foi uma vitória muito importante. O torcedor paranista pode acreditar porque esses caras querem muito (o acesso)”, afirmou o dirigente.

O Paraná fez um jogo seguro contra o América-MG. Tudo bem que sofreu muito no primeiro tempo, mas foi um risco calculado. Na etapa final, conseguiu explorar as poucas chances que foram criadas para definir a vitória fundamental no Horto. “É mérito de toda a comissão. Tudo foi programado, estudado. Foi uma estratégia muito boa, dentro do combinado. É parabenizar a todos”, emendou Alex Brasil.

+ Confira a tabela e a classificação da Série B!

O Paraná, que tanto tropeçou em casa durante a Série B deste ano, terá que reverter esse quadro e se superar nos dois compromissos que tem na Vila. Qualquer tropeço pode ser fatal. Alex Brasil acredita em um grande público, já que o torcedor está devendo também na segunda divisão desse ano. “Tudo vai ocorrer bem. O apoio do torcedor é importante e é inadmissível não ter mais do que 15 mil pessoas na Vila Capanema na sexta-feira”, insistiu o cartola.

O Paraná Clube, na quinta posição, pode ficar mais próximo do G4 caso consiga vencer o Vitória, nesta sexta-feira. Só conseguirá entrar no pelotão de frente se, além de somar os três pontos, o Coritiba perder para o Figueirense, em Florianópolis. No entanto, terá que tirar oito gols de diferença de saldo.