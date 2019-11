Problemas deixados de lado, atuações mais consistentes e o Paraná Clube chega com chances reais de acesso à primeira divisão para as cinco rodadas restantes da Série B do Campeonato Brasileiro. São mais cinco decisões, sendo três delas na Vila Capanema. A primeira será nesta sexta-feira, às 19h15, diante do Vitória. Para voltar à elite, o time paranista projeta uma campanha perfeita diante do seu torcedor e ainda conseguir um bom resultado no confronto direto contra o Atlético-GO, fora de casa, na antepenúltima rodada.

Mas o pensamento do Paraná Clube será jogo a jogo. Não adianta projetar o duelo contra o Dragão, daqui duas rodadas, se não conseguir fazer bem o dever de casa contra Vitória e São Bento, times que lutam contra o rebaixamento à terceira divisão. A vitória por 2×0 sobre o América-MG, em Belo Horizonte, deu um novo fôlego para o Tricolor, que se aproximou do G4 e aposta na força da Vila Capanema para seguir brigando pelo acesso.

+ Leia mais: Histórias curiosas pelos estádios é o tema do podcast De Letra; ouça!

“Se a gente quer mesmo o acesso, vejo como de fundamental importância atingir os nove pontos dentro de casa. Não podemos perder para o Atlético-GO porque é um confronto direto. Não sabemos, daqui três rodadas, como estaremos na tabela, vai depender dos resultados. O mais importante é saber que nosso dever de casa vai ser de fundamental importância”, apontou o treinador.

Durante toda a sua caminhada na Série B, o Paraná tropeçou demais dentro de casa, ainda mais diante de times que estão lutando na parte debaixo da classificação. Recentemente, aconteceu diante do Figueirense, até então lanterna, quando o Tricolor perdeu por 1×0.

“Agora é jogo a jogo. Ninguém esperava uma derrota para o Figueirense em casa, nem uma vitória sobre o América-MG no Horto. Todo jogo vai ter sua dificuldade e temos que estar preparados para todos os jogos. A cada vitória nos deixa mais perto do acesso”, emendou o comandante paranista.

Para seguir condicionado a buscar o retorno à primeira divisão, o Paraná Clube aposta na união de todos. Não apenas de jogadores, comissão técnica e diretoria, mas também do torcedor, que ficou longe da Vila Capanema durante quase toda a segunda divisão. Talvez ainda magoado pela campanha pífia feita na Série A do ano passado ou por não acreditar que esse time, diante de tantos tropeços em casa, poderia brigar pelo acesso.

O momento, na verdade, é de unir forças e a ajuda das arquibancadas pode ser determinante para o Paraná conseguir o acesso. Por isso, a diretoria fez promoção de ingressos a R$ 20 para acompanhar os dois próximos jogos em casa contra Vitória e São Bento. Vencer o Vitória é o primeiro passo para pelo menos seguir colado no G4 e o apoio do torcedor, segundo Matheus Costa, será fundamental mais uma vez para a conquista dos três pontos.

+ Confira a tabela e a classificação da Série B!

“A gente sabe que, com a Vila lotada e a o nosso torcedor apoiando, isso pode se tornar mais favorável. A gente sabe também que este clube é muito forte em virtude do nosso torcedor. Então, a gente conta com o apoio deles para que a gente conquiste, primeiro, essa vitória diante do Vitória e, depois, uma vitória diante do São Bento porque a gente sabe que, depois, teremos o confronto direto lá em Goiânia”, arrematou o treinador.