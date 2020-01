Após viver momentos conturbados no Paraná em 2019, o atacante Andrey, de 19 anos, está retomando seu espaço no elenco paranista. O jogador foi autor do primeiro gol do Tricolor na vitória por 2×0 em cima do Cascavel CR. A partida aconteceu no estádio Olímpico regional, na última quinta-feira e foi válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense.

“Joia” da base do Paraná, Andrey subiu ao profissional em 2018, quando o técnico Dado Cavalcanti promoveu jogadores da base na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Com expectativa de ser um dos destaques do time no ano passado, o atleta acabou envolvido em uma situação complicada. Após uma foto dele quando criança vestindo a camisa do Athletico ‘vazar’ nas redes sociais, o jogador foi ameaçado de morte por torcedores. O atacante foi poupado de algumas partidas no Estadual do ano passado para evitar que ele corresse riscos em relação a sua segurança.

Após o Paranaense o jogador foi emprestado ao Internacional, onde jogou pelo sub-20 e sub-23. De volta ao Ninho da Gralha neste ano, o atleta tem a confiança de Allan Aal, que o convocou para ser titular nos dois jogos do time até aqui. O atleta tem se mantido absoluto na equipe, sem sequer ter sido substituído.

O gol marcado diante do Cascavel CR, aos 13 minutos do primeiro tempo, foi importante para Andrey, que diz que evoluiu muito e que ainda pode ajudar muito o time.

“Me ajuda bastante em ter confiança.Vim de uma sequência ruim, mas procuro evoluir e fico feliz em ter feito o gol”, avaliou o atleta. Pelo Tricolor, Andrey soma, no profissional, 21 jogos e quatro gols assinalados.

