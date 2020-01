Após a vitória do Paraná em cima do Cascavel CR, por 2×0, o técnico Allan Aal disse que um possível triunfo do Tricolor no clássico contra o Coritiba coloca sua equipe em outro patamar. O confronto com o time do interior aconteceu nesta quinta-feira (23), no estádio Olímpico regional, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. Já o encontro com o Alviverde será no próximo domingo, dia 26, na Vila Capanema.

Frente ao Cascavel CR o Paraná apresentou um bom poder ofensivo, fez 2×0 com gols de Andrey e Raphael Alemão, confirmando sua primeira vitória em 2020. A boa apresentação do grupo paranista foi decisiva para que o treinador pudesse fazer seu grupo ir para o clássico com mais confiança.

“Bati nessa tecla com os jogadores que o que a gente fizesse aqui acabaria levando coisa para o clássico. Fico feliz que levamos algo de positivo. A gente sabia que precisávamos de um desempenho bom como tivemos”, explicou.

O treinador do Paraná disse que em caso de triunfo do time diante do rival Coritiba, as expectativas para a sequência da temporada podem ser outras. Para ele, o grupo poderá vislumbrar, inclusive, o título Estadual ou até uma boa participação na Copa do Brasil.

“Se a gente ganhar, nos coloca numa posição muito boa no campeonato e nos lança num patamar diferente para começar visualizar algumas coisas no Paranaense e na Copa do Brasil”, falou.

Allan Aal comentou que sabe da responsabilidade em vislumbrar um título paranaense, mas que com ‘os pés no chão’, espera que o jogo contra o Coxa possa demonstrar o quanto o grupo está empenhado em mostrar resultados.

“A última vez q o Paraná foi campeão foi há 14 anos. Temos que ter pé no chão, mas tentar fazer algo diferente”, finalizou.

