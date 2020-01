O Paraná Clube conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paranaense 2020. Na noite desta quinta-feira (23), o Tricolor bateu o Cascavel CR, por 2×0, no estádio Olímpico Regional, com gols de Andrey e Raphael Alemão, assinalados no primeiro tempo. O jogo foi válido pela segunda rodada do Estadual.

Veja os gols do jogo: