Deixando para trás problemas extra-campo, o atacante Raphael Alemão espera ter um ano com grandes oportunidades no Paraná. Autor do segundo gol do Tricolor na vitória por 2×0 em cima do Cascavel CR na quinta-feira (23), o jogador disse que, finalmente, está tendo chances de mostrar seu potencial no grupo. Foi a primeira vez que ele balançou as redes com a camisa paranista. Em entrevista coletiva no Ninho da Gralha nesta sexta-feira (23), ele disse: “Só quero jogar futebol”.

O atleta de 23 anos tem a confiança do técnico Allan Aal, com quem já trabalhou no Foz do Iguaçu. O treinador escalou o atleta para começar em campo nos dois compromissos do Tricolor até aqui. Mas nem sempre ele foi opção no elenco.

“Aconteceram coisas que não deveriam, que atrapalharam. Seria bom se o futebol fosse resolvido somente em campo. Problemas extra-campo me impediram de jogar. Mas isso ficou pra trás e eu só quero jogar futebol”, explicou.

Sem querer citar nomes, o atleta comentou que no ano passado, pessoas ligadas aos bastidores do Tricolor o prejudicaram. Raphael Alemão chegou ao Paraná em 2018, quando o time disputava a Série A. Pouco aproveitado ele esperava espaço em 2019, o que não aconteceu. Na temporada passada ele acabou sendo emprestado ao Cianorte e também jogou pelo sub-23. Foram apenas três jogos no time principal, mas ele garante que sempre esteve pronto para esta chance que está tendo.

“Independente de não estar jogando, estava trabalhando. Tive algumas lesões, mas este ano pela primeira vez comecei 100% na pré-temporada. Agora que apareceu essa chance, não posso deixa-la escapar”, arrematou.

