O Paraná Clube quer usar o jogo diante do Sport, que acontece nesta quarta-feira (23), às 19h15, na Ilha do Retiro, para provar que ainda é capaz de brigar pelo acesso. O adversário é o vice-líder da Série B, com 53 pontos, enquanto o Tricolor é o sétimo, com 44. O técnico Matheus Costa aposta em uma vitória diante de um concorrente ao acesso para reabilitar a equipe. “É uma oportunidade de mostrarmos nosso valor”, cravou ele.

O time paranista vem de uma dura derrota por 1×0 para o Figueirense, no último sábado (19), na Vila Capanema. Um dos fatores que pesou no revés foi que o adversário é um time que está na zona de rebaixamento, com grave crise interna. Porém, agora, ao encarar uma equipe em situação totalmente oposta, a oportunidade é de ‘virar a situação’, de acordo com o treinador.

“Ainda somos concorrentes. Uma vitória (contra o Sport) e estaremos totalmente na briga. Temos condições de fazermos um bom jogo e ter um bom resultado, assim como já tivemos com equipes concorrentes fora de casa. Uma vitória nos traz uma confiança muito grande para o restante da competição”, explicou Matheus, em entrevista à Rádio Banda B.

O treinador comentou que essa possível reabilitação que o Paraná pode atingir é algo único que o esporte proporciona dentro de uma disputa.

“O futebol é mágico por causa disso. Ele te dá essas possibilidades e oportunidades ao decorrer da competição”, acrescentou o técnico, que quer deixar pra trás o tropeço da rodada passada.

“Tivemos uma derrota muito dolorida em casa na última partida e agora temos essa oportunidade de dar essa volta por cima jogando contra um concorrente direto, um grande candidato ao acesso. É uma oportunidade de mostrarmos nosso valor”, finalizou.

