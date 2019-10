Mais uma vez, o Paraná Clube não foi feliz ao enfrentar um adversário da parte de baixo da tabela. No último sábado, o Tricolor foi derrotado por 1×0 pelo Figueirense, o 17º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para a equipe paranista, que precisava dos pontos para seguir colado no G4, mas nem de longe essa foi a primeira decepção diante de oponentes da ‘área da degola’.

Até aqui, o time deixou escapar 18 pontos ao longo da competição contra clubes que estavam na zona de rebaixamento quando se enfrentaram.

Ao longo de 30 rodadas já disputadas nesta Segundona, o Paraná já encarou vários times que viveram altos e baixos na tabela. Porém, considerando apenas o momento em que as equipes adversárias estavam justamente na ZR nas ocasiões dos embates, o Tricolor teve oito oponentes ameaçados pelo rebaixamento, nos quais, em sete, não conseguiu melhores resultados. O Paraná venceu apenas uma vez quando encarou um time da zona de rebaixamento. Foi justamente contra o Figueirense, no primeiro turno, quando bateu os catarinenses no Orlando Scarpelli por 1×0.

Os demais jogos resultaram em três empates e quatro derrotas. As posições na tabela dos adversários foram consideradas antes daquela rodada começar e alguns, após os confrontos, até conseguiram sair da incômoda área.

O primeiro vacilo foi na 14ª rodada. Na ocasião, o Tricolor recebeu na Vila Capanema o América-MG, então lanterna absoluto, e o jogo não saiu do 0x0. Foi aí, inclusive, o início de uma reação da equipe mineira, hoje em quinto lugar e brigando pelo acesso. Contra o Vitória, o momento do time baiano era crítico. A equipe estava em 19º quando conseguiu ganhar por 2×0, pela 16ª rodada.

Ali desencadeou quase que uma sequência de tropeços. Na 18ª rodada, a equipe paranista ficou apenas no 0x0 em casa com o Criciúma, que era o 18º. Depois, na 19ª, o tropeço foi para o São Bento, que ocupava a penúltima posição e ganhou de virada por 2×1, em Sorocaba.

No segundo turno, na 20ª rodada, o Vila Nova, em 17º na oportunidade, arrancou um empate em 1×1 na Vila Capanema. Na 23ª, o Paraná perdeu por 1×0 para o Guarani, que estava em 18º e acabou saindo da zona de rebaixamento.

Por fim, os pontos desperdiçados foram contra o Figueirense, sábado, que iniciou a rodada na vice-lanterna e, com o triunfo, pulou para 17º, ficando apenas a dois pontos de sair da zona de rebaixamento.

Pontos que acabam fazendo falta na briga pelo acesso. Qualquer vitória nestes jogos anteriores já deixaria o time colado no quarto colocado. O técnico Matheus Costa explicou a falta de triunfos frente a equipes em situações complicadas na tabela, com o argumento de que esses adversários sabem se fechar para encarar o Tricolor.

“A nossa equipe defensivamente é muito forte. Quando adversários se fecham muito bem, diminuem espaço, nós temos dificuldades em penetrações e com a superioridade numérica no setor ofensivo”, analisou o treinador.

Com nove rodadas até o fim da competição, o Paraná Clube terá pela frente, outros quatro adversários, que hoje, estão na ‘área da degola’. O time receberá no Durival Britto Londrina, Vitória e São Bento e vai para Santa Catarina para encarar o Criciúma.