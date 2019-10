O Paraná Clube não conseguiu segurar o Figueirense na Vila Capanema e perdeu por 1×0 em um jogo que poderia ter sido decisivo na briga pelo acesso. Neste sábado (19), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor não fez valer seu mando de campo e com três bolas na trave, mas nenhum gol, viu o adversário – que vive um momento ruim na competição e nos bastidores – sair vitorioso. Com isso, a equipe paranista segue com 44 pontos, na sétima colocação.

Apesar de o Tricolor estar jogando em casa, foi o Figueirense que começou dominando a partida e criando chances de gol. Era a estreia do técnico Pintado e o time de Santa Catarina, na zona de rebaixamento e com grave crise financeira, não levou os problemas para dentro de campo. Não demorou para o Figueira abrir o placar.

+ Confira como foi o jogo entre Paraná e Figueirense!

Aos 8 minutos, após cruzamento na área paranista, a defesa afastou, mas a bola ficou com Betinho do lado direito, que arriscou de fora da área chutando cruzado. A bola desviou em Leandro Almeida e deixou o goleiro Alisson ‘vendido’. A bola morreu no fundo das redes e deixou os visitantes em vantagem.

O time paranista sentiu o prejuízo e mostrava muitas dificuldades. O trabalho até os 20 minutos iniciais foi basicamente em função de segurar o ímpeto dos visitantes. Porém, aos poucos, o Tricolor foi conseguindo avançar com mais perigo e por muito pouco não chegou ao gol aos 20 minutos.

Jhemerson articulou a jogada e cruzou rasteiro para Judivan. O atacante chutou à queima roupa, mas o goleiro afastou. No rebote, Bruno Rodrigues tentou a finalização com Pegorari ainda caído, porém Luís Ricardo conseguiu interceptar o chute e evitou o gol de empate.

Com mais volume de jogo e criando outras oportunidades, como a de Fernando Neto aos 33 com chute forte da entrada da área, o Paraná até tentou, mas saiu de campo ao fim do primeiro tempo na desvantagem. A torcida presente no estádio vaiou bastante a equipe durante o intervalo e pediu, com gritos, ‘raça’.

A resposta veio nos primeiros segundos da etapa complementar. Bruno Rodrigues arranca e manda uma bomba de fora da área que explode no travessão. Os paranistas, nas arquibancadas, reagiram, e passaram a cantar alto em apoio ao time. O Paraná se animou e cresceu na partida, protagonizando dois grandes lances que, novamente, pararam na trave.

+ Confira a tabela e a classificação da Série B!

Aos 11, foi Pimentinha que carregou e chutou cruzado, mas a bola caprichosamente encontrou o poste. No minuto seguinte, Jenison pegou um rebote de Jhemerson e cabeceou e mais uma vez, a finalização carimbou a trave. A pressão aumentou em uma forte mobilização em busca do empate. Porém, mesmo que tentasse várias jogadas até chegar até a área adversária, o Tricolor parava nos erros individuais e não teve organização suficiente para chegar ao gol.

O próximo compromisso do Tricolor é fora de casa. Na quarta-feira (23), o Paraná Clube enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, a partir das 19h15.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 30ª Rodada

PARANÁ CLUBE 0X1 FIGUEIRENSE

Paraná Clube

Alisson; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio (Pimentinha), Fernando Neto e Jhemerson (João Pedro); Bruno Rodrigues (Alesson), Judivan e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Figueirense

Pegorari; Luis Ricardo, Ruan Renato, Alemão e Conrado; Pereira, Betinho (Kauê), Fellipe Mateus e Jefferson Renan; Breno (Everton Santos) e Rafael Marques (Yuri Mamute).

Técnico: Pintado

Local: Vila Capanema

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)

Assistentes: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM) e Marcos Santos Vieira (AM)

Gol: Betinho 7 do 1ºT (FIG)

Cartões amarelos: Bruno Rodrigues (PAR); Luis Ricardo, Yuri Mamute (FIG)

Renda: R$119.745,00

Público pagante: 5.449

Público Total: 5.749