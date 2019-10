O Paraná Clube não vai desistir de brigar pelo acesso, mesmo após o ‘banho de água fria’ com a derrota em casa, por 1×0, para o Figueirense, no último sábado (19), na Vila Capanema. O Tricolor precisava vencer para seguir próximo ao G4 da Série B, mas acabou não conseguindo superar um adversário da zona de rebaixamento e que vive sérios problemas financeiros.

O técnico Matheus Costa garantiu que o placar negativo não vai interferir na vontade do grupo nas últimas rodadas da competição e deixou claro que, apesar da derrota, o elenco fez o que era possível para buscar outro resultado.

“Todos saem insatisfeitos pelo placar, mas brigamos, tentamos, não faltou entrega, disposição e empenho para buscar o empate. Isso ficou nítido durante o jogo com a entrega deles (jogadores) em campo”, comentou ele.

Na expectativa de recuperar os pontos que escaparam contra a equipe catarinense, o comandante paranista diz que a estratégia será trazer pontos na bagagem no próximo compromisso. O Paraná encara o Sport, na quarta-feira (23), na Ilha do Retiro, em Recife, a partir das 19h15. O adversário é o vice-líder da competição.

“Agora temos que ir pra Recife buscar os três pontos. Assim como o Figueirense veio aqui e poucos acreditavam que eles poderiam ganhar, podemos ir lá e vencer”, afirmou.

O treinador admitiu o sentimento de insatisfação com o resultado ruim, mas garantiu que o grupo continuará lutando. Com 44 pontos, o Tricolor segue em sétimo na tabela, a três pontos do G4. “Há uma frustração muito grande, mas o momento de lamentação é hoje à noite (sábado), amanhã é já focar. Nada vai nos afetar no dia a dia”, finalizou.