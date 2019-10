O Paraná Clube tem um importante compromisso hoje, diante do Sport, na Ilha do Retiro. O adversário é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Tricolor não pode se deixar intimidar, uma vez que precisa da vitória para continuar acreditando no acesso. O time paranista tem 44 pontos e é o sétimo colocado na tabela. O jogo será exibido no Sportv 2 e terá cobertura completa no Tempo Real da Tribuna do Paraná.

A equipe vem de uma dura derrota para o Figueirense por 1×0, no último sábado (19), na Vila Capanema e o discurso é totalmente voltado a recuperar os pontos perdidos. Mesmo que tenha saído no prejuízo diante de um time da parte de baixo da tabela, que briga contra o rebaixamento, o Paraná poderá surpreender contra um adversário do topo.

“Assim como muitos não acreditaram que o Figueirense pudesse vir aqui e ganhar de nós, podemos ser desacreditados, mas temos condições de ganhar do Sport lá na casa deles”, enfatizou o técnico Matheus Costa, após a derrota.

O Paraná vive um momento delicado fora de campo por conta dos salários atrasados. O executivo de futebol do clube, Alex Brasil, confirmou a situação, mas garantiu que o presidente Leonardo Oliveira está trabalhando duro para resolver a situação.

Mesmo diante de problemas extra-campo, o treinador paranista garantiu que nada afetará o desempenho do time e a vontade do grupo em brigar pelo acesso. “Nada vai nos afetar no nosso dia a dia”, afirmou.

Em relação ao time que entra em campo, Matheus Costa terá o retorno do goleiro Thiago Rodrigues, que, após ser desfalque a equipe por dois jogos por conta de um desconforto muscular, retorna à meta. Em contrapartida, o comandante terá uma importante baixa, já que o atacante Bruno Rodrigues trata uma lesão no joelho. A opção mais provável deve ser Alesson na ponta esquerda. João Pedro também é uma alternativa, porém do lado direito, deslocando Judivan para o lado oposto.

Quem deve aparecer ao longo do jogo como uma ‘cartada’ surpresa do grupo paranista é o meia Matheus Anjos. Após mais de três meses de um intenso tratamento na panturrilha, ele voltou a ser relacionado e começa no banco de reservas.

“É um atleta que não tem condições de iniciar, mas existem grandes chances de utilizarmos ele na partida em um momento que os adversários estejam desgastados para que as características dele possam até se sobressair”, falou o treinador, em entrevista à Rádio Banda B.

A conta que o Tricolor tem que fazer para seguir acreditando no acesso é complicada, uma vez que o time tem que pontuar e torcer por tropeços de adversários. Porém, na opinião do técnico, o mais importante é, neste momento, vencer o Leão da Ilha.

“Não temos que pensar em fazer 16, 18 ou 20 pontos. Temos que pensar em ganhar do Sport e fazer os três pontos agora. Será um jogo difícil, mas já vencemos jogos assim fora de casa”, finalizou ele.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 31ª Rodada

SPORT X PARANÁ CLUBE

Sport

Luan Polli; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Willian Farias, Charles e Leandrinho; Hyuri, Guilherme e Hernane Brocador.

Técnico: Guto Ferreira

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto e Jhemerson; Alesson (João Pedro), Jenison e Judivan.

Técnico: Matheus Costa

Local: Ilha do Retiro

Horário: 19h15

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Katiuscia M. Berger Mendonça (ES)

