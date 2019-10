O Paraná Clube tem encontrado em sua defesa um setor seguro. Apesar de vir de derrota por 1×0 para o Figueirense no último sábado (19), o setor defensivo do Tricolor é um dos menos vazados na Série B do campeonato Brasileiro, mas o ataque não vem acompanhando o bom desempenho. A equipe é a terceira na lista de times que menos levaram gols na competição, mas é a quarta pior em relação às bolas que morreram no fundo das redes adversárias.

O time, que soma 44 pontos, é o sétimo na tabela e ainda briga para estar no G4 por ter demonstrado solidez defensiva. Foram 25 gols sofridos apenas, ficando atrás somente do líder Bragantino, que levou 19, e do Atlético-GO, em terceiro, com 21.

Ainda que esteja sendo seguro no primeiro terço de campo, o time está pecando no último, o ataque. O Paraná Clube tem apenas 24 gols assinalados em 30 rodadas, o que gera um saldo de -1. A equipe é a quinta pior na categoria gols marcados, empatada com Brasil de Pelotas. Até mesmo o São Bento, lanterna absoluto, tem mais gols marcados (32).

Essa falta de equilíbrio na balança prejudica diretamente o Tricolor na briga pelo acesso. Se não fosse essa disparidade entre os setores, a equipe poderia estra em melhores condições. O Sport, por exemplo, atual vice-líder, sofreu 26 gols até aqui – um a mais que o time paranista -, porém balançou as redes adversárias 42 vezes. A eficiência do ataque do Leão fez a diferença. O time, aliás, é o próximo adversário, nesta quarta-feira (23), na Ilha do Retiro.

Um dos fatores que pesam na conta para a falta de gols são os pequenos saldos nas partidas. Foram seis empates em 0x0, cinco placares em 1×1, além de sete vitórias magras, em 1×0. Em jogos com vitórias com mais gols, o Paraná também levou contra o patrimônio, como no 3×2 sobre o Coritiba e o 2×1 mo Bragantino, ambos no primeiro turno, e o 2×1 em cima do CRB, no segundo. Apenas em um único jogo em toda a competição o time venceu com dois gols de diferença: 2×0 diante do Coxa, pela 26ª rodada.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Restando oito partidas para o fim da competição, a equipe paranista terá a dura missão de melhorar essa marca. Para ainda acreditar que é possível conquistar o acesso, terá que fazer o ataque funcionar com mais eficiência. O técnico Matheus Costa acredita que mesmo com a derrota sofrida diante do Figueirense, o Paraná seguirá se esforçando para superar as adversidades.

“Nós ainda acreditamos, vamos seguir lutando. Claro que um resultado como esse cria um grau maior de dificuldade para o que a gente quer, mas vamos seguir brigando”, afirmou.

Leia mais:

+ Após três meses, Matheus Anjos volta ao Tricolor

+ Paraná já perdeu 18 pontos para times da zona de rebaixamento