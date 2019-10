Após o tropeço em casa diante do Figueirense, no último sábado, o Paraná Clube já pensa no compromisso frente ao Sport, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro. Para esta partida, o técnico Matheus Costa conta com o retorno de duas peças importantes: o goleiro Thiago Rodrigues e o meio-campo Matheus Anjos.

O arqueiro ficou de fora dos dois últimos compromissos do Tricolor e foi substituído por Alisson. Já a situação de Matheus Anjos foi mais grave. O meia não joga desde o duelo contra o Bragantino, ainda no primeiro turno, por conta de uma contusão na panturrilha. A tendência é que ele comece os próximos jogos no banco de reservas.

Por outro lado, o meio-campo Vitinho, que se lesionou na vitória sobre o Operário e desfalcou o Paraná nas últimas três partidas, segue vetado pelo departamento médico. Ao lado dele, mais dois atletas ficam de fora do duelo contra o Sport. Os atacantes Pimentinha e Bruno Rodrigues acabaram vetados.

O Paraná Clube é o sétimo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro com 44 pontos e está a três do Coritiba, quarto colocado. Caso vença o Sport, o Tricolor ainda não consegue entrar no G4 por conta dos critérios de desempate.