O Paraná Clube poderá voltar a contar, muito em breve, com o meia Matheus Anjos, após mais de três meses. O jogador, que está fora de campo desde julho por conta de uma lesão na panturrilha, foi pela primeira vez, desde então, relacionado e está com a delegação paranista em Recife. O Tricolor encara o Sport, nesta quarta-feira (23), na Ilha do Retiro, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Leia mais: Paraná Clube tem ‘reforços’ e desfalques contra o Sport

Matheus Anjos tem 20 anos e chegou à Vila Capanema no início da Segundona, vindo de empréstimo do Athletico, onde foi campeão paranaense. No Tricolor, o atleta vinha tendo destaque na equipe, se mostrando uma peça fundamental na meia cancha. Atuando em nove jogos antes da lesão, começou em oito deles como titular e se destacava na articulação de jogadas. Foi justamente na partida em que ele marcou o primeiro gol com a camisa paranista que ele precisou sair de campo com dores na panturrilha.

O confronto, que aconteceu no dia 13 de julho, foi com o líder Bragantino e Matheus fez o gol de empate do Paraná, que depois conseguiu a virada por 2×1. Ele deixou o gramado aos 13 minutos do segundo tempo. Após a partida, o jogador foi submetido a uma série de exames e o diagnóstico inicial era de que ficaria um mês de fora. Porém, novas avaliações foram feitas e uma gravidade maior foi constatada. O tratamento do jogador passou a ser feito no Athletico, clube de origem do meia.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Quando Matheus Anjos apresentou melhora, ele voltou ao CT Ninho da Gralha para terminar sua reabilitação. Na última semana, ele voltou a ser integrado ao grupo e a realizar treinamentos. Agora, ele voltará a ser relacionado e pode ser opção para o técnico Matheus Costa. O atual titular na função é Jhemerson, porém, com Vitinho ainda no departamento médico, Anjos pode ser acionado ao longo do confronto diante do Sport, caso necessário.