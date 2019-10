O técnico Matheus Costa terá desfalques importantes para colocar o Paraná Clube em campo no duelo contra o Sport, nesta quarta-feira (23), às 19h15, na Ilha do Retiro. O treinador, ao mesmo tempo em que não poderá contar com o meia Vitinho e com os atacantes Bruno Rodrigues e Pimentinha, vetados pelo departamento médico, terá os retornos do goleiro Thiago Rodrigues e do meia Matheus Anjos.

O goleiro ficou de fora das duas últimas partidas por conta de um desconforto muscular na coxa, mas já está recuperado e viajou com a delegação. Mas a grande novidade entre os relacionados é Matheus Anjos. De fora desde julho por conta de uma lesão na panturrilha, o armador foi liberado para atuar, mas deve iniciar a partida no banco de reservas.

O treinador paranista ainda não poderá contar com Vitinho, que ficou fora dos últimos jogos e deve retornar apenas no duelo contra o Londrina, na próxima segunda-feira (28), na Vila Capanema. Os atacantes Pimentinha, com dores na coxa, e Bruno Rodrigues, com dores no joelho, também não viajaram por recomendação do departamento médico.

Assim, Matheus Costa terá que encontrar alternativas para fazer o Paraná voltar a vencer na Série B. A tendência é de que Alesson ganhe a vaga de Bruno Rodrigues. Na criação, Jhemerson deve seguir entre os titulares.

Assim, o provável Tricolor em Recife deve ter: Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto e Jhemerson; Alesson, Jenison e Judivan.

